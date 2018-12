Tanec Praha zahájí korejská autorka slavná díky tančícím babičkám.

Příští ročník Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla Tanec Praha zahájí korejská choreografka An Un-me. Svoji tvorbu představila tuzemskému publiku už letos, kdy v Praze několikrát vystoupila s profesionálními i amatérskými tanečníky svého projektu Dancing Grandmothers. Ve dnech 3. až 5. června 2019 zahájí 31. ročník festivalu s dílem Let Me Change Your Name. Festival potrvá do 24. června kromě Prahy zavítá do dalších 20 měst a obcí ČR. Sdělila to mluvčí festivalu Kateřina Kavalírová.

"Návrat živelné a nekonformní korejské choreografky s tak skvělými tanečníky je pro nás velkou poctou. Podařilo se nám začlenit Českou republiku do jejího evropského turné, a to včetně jednání o spolupráci s festivalem Divadelní svět Brno na konci května," uvedla Yvona Kreuzmannová, ředitelka a zakladatelka Tance Praha. Doplnila, že pro příští ročník pořadatelé chystají kromě evropských tvůrců i hostování umělců z Afriky, Indonésie či Izraele, mekky tanečníků.



Mezinárodně známá korejská choreografka An Un-me v Praze letos uvedla představení Dancing Grandmothers. V něm spolu s profesionálními tanečníky účinkuje desítka starších žen. Autorka je sama našla ve městech i na venkově ve své vlasti a přiměla je zapomenout na čas, věk, upjatou výchovu plnou disciplíny a sebeovládání a společně si zatančit.



Autorka se v dalších dílech trilogie, jíž zahájila tančícími babičkami, věnuje teenagerům a také zralým mužům v současné Koreji. Na začátku její práce ale stál zájem o tanec - ne o profesionální, ale o tanec obyčejných lidí. A vybrala si starší ženy. "Je to výjimečná generace, která zažila mnohé změny: některé žily za japonské okupace, poznaly válku - druhou světovou, pak korejskou, potom příchod demokracie, neuvěřitelný ekonomický růst i digitální revoluci. Když jsem je pozorovala, v jejich těle a tanci jsem viděla dějiny mé vlastní země. Chtěla jsem to zachytit, než bude příliš pozdě a úplně o toto svědectví přijdeme," říká choreografka.



Autorka prošla tradiční korejskou výchovou, ale brzy vedle šamanských tradic objevila i svět Isadory Duncanové a západního tance. Odhodlala se pokračovat ve studiu v New Yorku. V Koreji stála v čele souboru v Tegu (Daegu), kde také vytvořila slavnostní opening FIFA World Cup (2002). O pět let později začala jezdit po světě s dílem Princess Bari, aby se v roce 2011 proslavila tančícími babičkami.