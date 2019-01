HBO natáčí v Praze špionážní drama Bez vědomí

V prostory britského ministerstva zahraničí v Londýně koncem 80. let se na pár dní proměnilo někdejší Federální shromáždění v Praze. V brutalistní budově Karla Pragera natáčí produkce společnosti HBO Europe špionážní sérii Bez vědomí odehrávající se těsně před pádem totalitního režimu v Československu. Hlavní roli houslistky Marie z disidentské rodiny hraje Táňa Pauhofová. "Jedinou postavu, kterou jsem si kdy chtěla natočit, byl James Bond. Jen jsem se narodila do vedlejšího pohlaví, takže mi nezbývá, než si to dál jen představovat," řekla při natáčení novinářům.

Na bondovkách vyrůstala a podobnou literaturu má ráda. V sérii Bez vědomí, kterou točí režisér Ivan Zachariáš, ale její ambice ztvárnit samotného agenta naplněna nebude. Co má její postava se špionáží, kolem níž se drama točí, společného, novinářům neprozradila. Bez vědomí se ale podle ní bondovkám nepodobá, špionážní žánr je zde uchopen jinak. Přísné embargo platí na konkrétní děj i na obsazení dalších rolí. Produkce prozradila britskou herečku Hattie Morahanovou a česko-kanadského herce Davida Nykla. Hrají zaměstnance britského velvyslanectví v Praze.

Série vypráví o ženě, která se s manželem po 12 letech londýnského exilu vrací do Prahy. Návštěva se brzy změní v drama. Marie skončí v nemocnici, a když se probere z bezvědomí, její manžel je pryč a nikdo neví, kam zmizel. "Je to příběh mladé ženy, jejíž svět, který zná, a jistoty, které má, se začínají radikálně rozpadat. Jak člověk s takovou situací naloží a jak v tom neztratit sám sebe - to je hlavní linka příběhu," říká herečka. Určující pro charakter role je podle ní absolutní síla vůle a nepodléhání podmínkám. I když vše nasvědčuje tomu, že by se člověk měl vzdát, tak převládne touha poznat pravdu a zorientovat se v tom i za cenu toho, že to bude enormně bolet a může to mít devastující následky, popsala svou roli.

Bez vědomí je televizním scenáristickým debutem Ondřeje Gabriela. Řekl, že námětů z prostředí tajných služeb a špionáže připravil pro produkci několik. "HBO na tomto námětu asi zaujal mezinárodní aspekt a to, že se týká emigrantů, kteří se vracejí domů ještě před pádem železné opony," domnívá se. "Důležitý je právě ten čas, ta atmosféra přicházející změny. O které ale nikdo neví, kdy přijde a jakou podobu bude mít. Někdo se na ni těší, někdo se jí bojí, někdo na ní aktivně pracuje. Přesný výsledek ale nezná nikdo," popsal scenárista svou látku.

Posledním zatím ohlášeným jménem v sérii je David Nykl, jehož diváci mohou znát ze seriálu Hvězdná brána. V jeho životním příběhu lze spatřovat jisté paralely s námětem filmu, neboť jeho rodiče s ním emigrovali brzy po srpnové okupaci. "Přijeli jsme do Kanady několik dní poté, co se upálil Jan Palach, byly mi dva roky," řekl novinářům Nykl plynnou češtinou, kterou ho rodiče paralelně s angličtinou učili. Jeho bilingvismus je také podle Gabriela jedním z důvodů, proč byl do filmu obsazen.

"V roce 1989 jsem byl na univerzitě, tady byla revoluce. Viděl jsem to v televizi a říkal jsem si, že tam jsou moje kořeny a poprvé jsem přijel do České republiky. Připadal jsem si jako mimozemšťan, všechno bylo česky, do té doby pro mě čeština byla řečí, kterou se mluví doma v kuchyni," vzpomíná. V 90. letech hrál v Praze divadlo s Jakubem Špalkem či Petrem Léblem, založil anglicky mluvící divadlo Misery Loves Company. Posledních 20 let žije opět v Kanadě.

"Je to pro mě velmi osobní, odehrává se to, co se v roce 1989 odehrávalo u mě. Objevil jsem svoji vlast, cítil jsem naději, která tu tehdy vypukla," říká ke své práci na seriálu.