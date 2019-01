Resident Evil se přesouvá do televize, postará se o to Netflix

Úspěšná videoherní série Resident Evil, která se dočkala i svého filmového zpracování, brzy zamíří také na Netflix. Internetová streamovací televize plánuje seriál, který by se měl držet příběhových základů a zároveň ještě více prohloubit populární postapokalyptický svět. S informací přišel server Deadline.

Hororová série o hlavní hrdince Alice, která bojuje proti zombies potom, co se napříč celým světem rozšířil nakažlivý T-virus, jenž vypustila společnost Umbrella Corporation, se proslavila zejména jako videohra.

Resident Evil se ale prosadil i v Hollywoodu. V roce 2002 vznikl první z celkových šesti filmů, které režíroval Paul W. S. Anderson. V hlavní roli se objevila ukrajinská herečka Mila Jovovichová. Společnost Constantin Film nedávno zvažovala celou sérii restartovat, nyní však prosákly informace o seriálu.

Žádné detailní plány kolem příběhu zatím nevznikly. Určitě má jít o seriál, který prohloubí celou mytologii Resident Evil světa, ale zároveň si zachová svou základní příběhovou premisu. Minimálně první díly by pak mohly klást důraz na to, co se dělo ještě před vypuštěním celosvětové nákazy.

"Dramatický seriál prozkoumá temné, vnitřní vědecké činnosti společnosti Umbrella Corporation a následný nový řád způsobený vypuknutím T-virusu," potvrdil zdroj Deadlinu s tím, že Netflix by do příběhu také rád zakomponoval různé odkazy jak na videohry, tak i na filmy právě s Jovovichovou.

Netflix momentálně hledá scenáristy a režiséry, kteří by se série ujali. Až potom přijde na řadu obsazování hereckých rolí. Bylo by tedy překvapením, kdyby se seriál objevil na obrazovkách už příští rok.