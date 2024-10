Třebíčská výstava fotografií nabízí snímky profesionálů i lidí s handicapem

V třebíčské pop up galerii začala výstava nazvaná Vztahy. Představuje desítky snímků etablovaných fotografů včetně Jindřicha Štreita i fotografie pořízené lidmi s mentálním handicapem. Přístupná bude do 27. listopadu každé pondělí a středu od 14:00 do 17:00.

"Cílem bylo propojit fotografy profesionální s fotografy s handicapem. Tématem jsou vztahy, jejich různé hloubky, prožitky a situace. Spojuje to všechny fotografy, kteří tady vystavují," řekla ČTK organizátorka a jedna z fotografek Michaela Vostalová. Vztahy vnímá jako základ života. A podobně o nich na besedě po vernisáži hovořil i Štreit. "Víte, ono nezáleží ani na těch fotografiích, ale spíše záleží opravdu na vztazích. Celý život vztahy sleduji. Nejen sleduji, ale i fotografuji. Myslím si, že je to to nejkrásnější téma, které mě v životě potkalo," řekl Štreit.

Vostalová je zakladatelkou spolku Fotíme bez bariér. Sdruženi jsou v něm fotografové s mentálním a kombinovaným postižením. "Je zřejmé, že pokud je lidem s postižením věnována pozornost a úcta, jsou schopni tvořit stejně jako my všichni. Naopak, jejich vidění světa je bezprostřední, bez tlaku na výkon," řekla k působení spolku a jeho fotografického kroužku Vostalová.

Výstava nabízí pohled do života psychiatrické léčebny, denního stacionáře nebo do činnosti domácí hospicové péče. Mezi vystavujícími autory jsou i Soňa Procházková a Jana Mašterová. "A také Pavel Křeček, který pracoval na dokumentu o svém tátovi. A tam se ten vztah - téma výstavy - promítl tak, že se jejich vlastní vztah díky focení vylepšil," řekla Vostalová.

Kurátorem výstavy je pedagog Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědné fakulty Slezské univerzity v Opavě Roman Franc.

Dnes zahájená výstava je třetí, která se v nové galerii v Hálkově ulici koná. "Oficiální název není. Z bývalé prodejny elektrospotřebičů je vytvořena pop up galerie, spíš jde tedy o koncept. Cílem je přinést umění tam, kde by ho nikdo nečekal," dodala Vostalová.