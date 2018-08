Art Jam nabídne koncerty, výstavu i graffiti exhibici

Festival Art Jam v Bolaticích na Opavsku nabídne koncerty, výstavu fotografií Havany a dalších míst Kuby a také bleší trh. Vystoupí na něm například písničkářka Johuš Matuš či básník Dan Jedlička. Akce se uskuteční 8. září na obecním autobusovém nádraží a v jeho okolí. Za pořadatele to řekla Lenka Lasáková.

"Centrum obce Bolatice s budovou bývalé čekárny, kde dnes sídlí galerie, nabídne návštěvníkům hned dvě scény. Na hlavní, hudební, vystoupí například brněnská kapela Ghost of You, místní I killed many people for many, bruntálští Social Party, DJ Necroz nebo alternativní písničkářka Johuš Matuš," uvedla Lasáková.

Druhá scéna nabídne výstavu fotografií Jakuba Mikuly, která zachycuje především Havanu a další místa na Kubě, i autorské čtení a debatu s básníkem Danem Jedličkou a přednášku žurnalisty Iva Mludka. "Hovořit bude o cenzuře, volném psaní a proměnách žurnalistiky v posledních třech desetiletích," doplnila pořadatelka.

Na programu bude i graffiti exhibice, tvůrčí dílny, vystoupení taneční skupiny Wegets či bleší trh oblečení a doplňků. Organizátoři se snaží chovat ekologicky. Netisknou proto papírové plakáty a návštěvníkům doporučují donést si vlastní omyvatelný kelímek na pití či misku na jídlo.