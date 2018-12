Aukce snímků Antonína Kratochvíla

David Bowie, Johnny Depp, Willem Dafoe, to je jen zlomek z hvězd, které se staly objekty snímků českého fotografa Antonína Kratochvíla. Nevěnoval se pouze celebritám, ale především válečným konfliktům. Pro své snímky často riskoval život. Fotografoval tragické události například ve Rwandě, Iráku nebo Afghánistánu. Nyní můžete mít kus jeho tvorby u sebe doma. V úterý večer se totiž koná aukce jeho fotografií.



O životě Antonína Kratochvíla se nyní točí dokument Můj otec Antonín Kratochvíl, jenž zachycuje klíčový moment v životě Michaela Kratochvíla, který se až do své puberty domníval, že jeho otec je mrtvý; žil totiž za železnou oponou. Později zjistil, že je jeho otec nejen živý, ale že je dokonce uznávanou mezinárodní celebritou. Fotograf, jenž první roky svého dětství strávil v pracovním táboře ve Vinoři u Prahy, ve svých osmnácti letech emigroval z Československa, a tak opustil svého syna Michaela již před jeho narozením. Vystudoval fotografii v Amsterdamu, žil v Americe. Tam ho to ale začalo nudit, a tak jel fotografovat válečné konflikty a další tragické události. Po dvaceti letech se vrátil do vlasti, kde se konečně setkal se svým synem Michaelem.

V závěru natáčení tohoto dokumentu proběhne v Leica Gallery i společná výstava otce Antonína a syna Michaela, kteří zde představí nejen snímky z natáčení dokumentu, ale i fotografie z Černobylu. Sama vernisáž se objeví v závěru filmu, který do kin vstoupí v roce 2020.



I vy se můžete stát součástí tohoto dokumentu. Koupí díla Antonína Kratochvíla přispějete na vznik celovečerního dokumentu o tomto umělci. Veřejná aukce fotografií se koná dnes, 4. prosince 2018, od 19 hodin v Leica Gallery Prague. Aukce se osobně zúčastní i sám autor a jeho syn. V nabídce je patnáct černobílých fotografií, mezi nimiž jsou jak portréty, tak snímky z cest.