Banksyho krysy v londýnském metru vyzývaly k nošení roušek

Obrázky krys, které britský streetartový umělec a aktivista Banksy nedávno nastříkal na stěny jednoho z vagonů metra, připomínají cestujícím, že kvůli koronaviru mají nosit roušky. Krátce nato však londýnský dopravní podnik graffiti v rámci přísnému postupu vůči sprejerům odstranil.

Banksy na svém instagramovém účtu v úterý zveřejnil video, na kterém oblečený v bílé kombinéze, respirátorem a ochrannými brýlemi na obličeji a v modrých gumových rukavicích vytváří na stěnách a oknech vozu postavičky krys. Některé z nich se snášejí na padácích z roušek, jiná v této ochraně nosu a úst uvázla, další zase poprskala okno. Na dveře kabiny řidiče také světle zelenou barvou nastříkal nápis "Banksy". Cestující podle všeho tohoto záhadného umělce, který svoji identitu tají, pokládali za zaměstnance dopravního podniku. Jeden z nich se ovšem na jeho počínání díval poměrně nedůvěřivě.

Na závěr videa zazní část hitu Tubthumping od kapely Chumbawamba, s jehož textem si Banksy v posledním díle, které ovšem přetrvalo jen několik hodin, pohrává. Mluvčí londýnského dopravního podniku podle internetového portálu americké televize CNN uvedl, že krysy společnost před několika dny nechala odstranit. Řekl však, že oceňuje Banksyho snahu podporovat lidi v tom, aby v metru nosili roušky, a rád by mu "nabídl vhodnější místo, kde by mohl vytvořit novou verzi svého poselství cestujícím".

Lidé ve veřejné dopravě v Anglii si musejí nos a ústa zakrývat od půlky června.

Banksy na krizi vyvolanou koronavirem v uplynulých měsících reagoval už dvakrát: v dubnu na instagramu zveřejnil obrázky s popisem "Moje žena nesnáší, když pracuju z domova". Na stěny koupelny a toalety nastříkal skupinu řádících krys, které tyto místnosti obracejí vzhůru nohama. V květnu zase svým obrazem "supersestry" umístěném poblíž pohotovosti ve Všeobecné nemocnici v Southamptonu poděkoval zdravotníkům starajícím se o nemocné s covidem-19.

O Banksym se ví jen to, že pochází z Bristolu a koncem 90. let se přestěhoval do Londýna. Jméno si udělal svými sociálně kritickými a často i kontroverzními díly.