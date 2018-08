Bývalou školu předělal na muzeum. Sběratel v něm sám provádí

Dětské kočárky, šicí a obuvnické stroje, rádia a další užitné věci staré i přes sto let jsou v muzeu v Horním Studenci na Havlíčkobrodsku. Své sbírky v bývalé škole vystavuje Jaroslav Jirásek, který také provádí návštěvníky. Sběratelství ho chytilo před dvaapadesáti lety. "Máloco jsem prodal. Jen vyměnit a ještě se mě nechtělo," řekl. Předmětů ve sbírce se mu sešlo okolo dvou tisíc, často jsou od místních lidí.

"Jsem rád, že se ty věci zachraňují," uvedl sběratel. Jeho vášeň začala nálezem nefunkčních hodin na jedné půdě v roce 1966. "Tak jsem je vzal domů a rozhýbal," zavzpomínal. Od té doby už "rozchodil" mnoho různých starých strojů, opravil čalounění kočárků a mnoho dalších věcí. Předtím často ležely léta zapomenuté a poničené na půdách nebo ve stodolách a jejich majitelé je chtěli vyhodit.

Muzeum užitných předmětů v Horním Studenci sběratel otevřel loni 13. června. Umožnila mu to smlouva se sousedním městem Ždírec nad Doubravou, jemuž bývalá škola patří. Jak řekl ždírecký místostarosta Bohumír Nikl, Jiráskův záměr radnice přivítala. "Dlouhou dobu jsme nevěděli, co s tou budovou," dodal.

Sbírky zaplňují místnosti v přízemí školy, třídy v patře i chodbu. Hned u vstupu lidé uvidí třeba stará kamna, pražírnu kávy nebo zásobník na petrolej do lamp, který býval v drogerii v Krucemburku. "To taky bylo na vyhození, tak jsme to zachránili," řekl sběratel. Jedna místnost je plná šicích strojů. Jirásek podotkl, že je začal sbírat kvůli zdobeným litinovým podstavcům.

V dalších místnostech návštěvníci najdou i přehlídku psacích strojů, radiopřijímačů a dětských kočárků, stejně jako hraček po dětech z okolních městeček a vsí. K vidění tam je třeba tmavý americký kočárek připomínající karoserii automobilu nebo celkem prostorná dětská postýlka, která mohla sloužit i jako kolébka.

Muzeum je přístupné denně mimo pondělí od dubna do konce září. Otevírací doba je od 10 do 16 hodin. Horní Studenec je místní částí Ždírce nad Doubravou, leží 2,5 kilometru od něj.