Cenu Vladimíra Boudníka dostala Lenka Vilhelmová

Cenu Vladimíra Boudníka pojmenovanou po průkopníkovi netradičních grafických technik obdržela Lenka Vilhelmová. Porota ji vybrala z osmi nominovaných. Její práci představí od pondělí výstava v Obecním domě, kde se cena předávala. Spolu s ní také pořadatelé předali ceny Grafika roku 2018 udílené v několika kategoriích. V letošním ročníku bylo přihlášeno 361 prací, z toho bude vystaveno 151 děl a 15 autorských knih.

Diváci se mohou těšit na grafické práce všestranného výtvarníka Petra Nikla, malířů Jakuba Špaňhela, Martina Mainera, Patrika Hábla, Martina Salajky, sochaře Čestmíra Sušky, tvůrců ze street artové zóny Jana Kalába, Pasty Onera i Michala Škapy či autorskou knihu Květy Pacovské.

Vilhelmová patří k nejvýznamnějším českým grafičkám. V letech 1976 až 1982 studovala na Akademii výtvarných umění v atelieru Ladislava Čepeláka, v minulých letech působila na Institutu restaurování a konzervačních technik v Litomyšli, následně na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice a na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Věnuje se tvorbě grafických listů, autorských knih, obrazů, objektů a instalací. Získala celou řadu ocenění v zahraničí i Česku včetně několika cen v soutěži Grafika roku.

Soutěž a výstava Grafika roku chce upozorňovat na to nejlepší, co se v tuzemsku objevuje v umělecké grafice. Koná se od roku 1994, posledních několik let pod patronací Nadace Hollar.

Cenila se krása i edukovanost

Letos porota v této soutěži v kategorii velkých formátů ocenila počítačovou grafiku Miloše Šejna nazvanou Samohlásky pro Javoří potok v Krkonoších; dílo má rozměry 2210 krát 650 milimetrů. "Porotu zaujal poutavý přepis pocitové reflexe přírody a komunikace s ní do grafického média. Příroda, její živly a vzájemná propojení s myslí člověka jsou stěžejním tématem konceptuální tvorby Miloše Šejna, která zahrnuje široké spektrum výtvarných forem od klasických až po nová média," uvedli porotci. V kategorii malý formát porota ocenila práci Jiřího Hanuše Metro VI. Podle porotců především za to, že zvolil techniku mezzotinty, která ladí s tématem industriální architektury obsaženým v práci.

Cenu poroty získala Květa Pacovská za autorskou knihu Oiseaux (Ptáci), podle porotců jde v současném ročníku soutěže o výjimečné dílo. "Kniha má mimořádné a kvalitní autorské a grafické řešení. Tato zajímavá knižní galerie extravagantních pestrobarevných ptáků má zároveň poetický podtext určený čtenářům od tří let do věku bez omezení. Navazuje na předchozí uměleckou a experimentální tvorbu umělkyně a je příkladem významných knižních realizací této autorky," uvedli porotci. Udíleli také ceny ve studentské kategorii a za jednotlivé grafické techniky.