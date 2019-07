Díla Alfonse Muchy ovlivňují kreslíře japonských komiksů

Výstava prací Alfonse Muchy doplněná díly umělců celého uplynulého století, v nichž je patrný Muchův vliv, bude putovat do listopadu Japonskem. Významnou položkou výstavy Timeless Mucha: Mucha to Manga - The Magic of line jsou proto manga, typické japonské komiksy. Za pořádající Muchovu nadaci o tom informovala Sára Foitová.

Návštěvníci výstavy uvidí řadu Muchových děl, od velmi raných výtvorů přes grafiky z jeho mládí po nejslavnější plakáty, které z něj udělaly mezinárodní hvězdu. V Japonsku je Mucha velmi oblíbený, před dvěma lety do země Praha zapůjčila jeho cyklus monumentálních obrazů Slovanská epopej. Za tři měsíce ji vidělo 662 tisíc lidí.

Stejně jako dnes ovlivňuje Muchovo dílu kreslíře japonských komiksů, Mucha sám se inspiroval plochami a květinovými motivy tradičního japonského umění, ovlivnil tím západní secesní styl, a ten se potom odrazil zpět do Japonska.

Vedle sebe se tak na výstavě ocitají japonské ilustrace z období Meidži (konce 19. a začátku 20. století), kde už je patrná osobitá interpretace Muchova vidění, a mnohem pozdější projevy - Muchu pro sebe znovuobjevili například autoři vizuálního stylu psychedelických rockových kapel 60. a 70. let 20. století. Celkem 250 děl mapuje vývoj rozmanitých muchovských interpretací od konce 19. století dodnes.

Alfons Mucha, fenomén světového výtvarného umění a symbol pařížské secese, zemřel před 80 lety, 14. července 1939 Kromě secesních ornamentů jej proslavila i zmíněná Slovanská epopej.

Proslavil se až v 90. letech 19. století při pobytu ve Francii. Tam na sebe poprvé výrazně upozornil plakátem Gismondy (1894) zhotoveným pro herečku Sarah Bernhardtovou, pro niž poté navrhoval divadelní kostýmy i jevištní dekorace. V uměleckém prostředí Paříže se na sklonku 19. století stal zakladatelem secesního uměleckého plakátu a propagátorem stylu Art nouveau, nazývaného i Le style Mucha.

Od roku 1904 pobýval střídavě v Paříži a USA. V roce 1910 se vrátil do Čech. Zde se proslavil zejména svým cyklem 20 obrazů na motivy dějin slovanských národů s názvem Slovanská epopej. Podle jeho návrhu byla zhotovena jedna z vitráží v katedrále svatého Víta v Praze, podílel se i na výzdobě jednoho ze sálů pražského Obecního domu. Mucha zemřel v Praze 14. července 1939 po výslechu gestapem na zápal plic.

V Japonsku bude výstava ze soukromé sbírky Muchovy nadace do konce září v kulturním centru Bunkamura v Tokiu. Odtud se postupně přesune do Kjóta a dalších měst, turné skončí ve městě Macumoto nedaleko Nagana.