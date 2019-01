Galerie výtvarného umění připomene pohnutý osud Josefa Honyse

Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod připomene pohnutý osud experimentálního výtvarníka a literáta Josefa Honyse, který zemřel před 50 lety. Nabídne výstavu ilustrací i fotografií, včetně děl Josefa Sudka. První letošní výstavu věnuje výtvarnicím se studijní zkušeností z Paříže, na závěr roku nabídne dílo ilustrátorky Haliny Weissové, jejíž pozůstalost získala v prosinci do svého vlastnictví. Sdělila to ředitelka galerie Hana Nováková.

Výstava Femme fatale - malířky s pařížskou zkušeností začne 8. února. Práce malířek z první třetiny 20. století budou k vidění do 24. března.

Následovat bude výstava prací Josefa Honyse (1919 - 1969), výtvarníka a literáta nepohodlného komunistickému režimu, který se ho podle Novákové snažil vytlačit z veřejné scény. Honys zemřel poté, co ho při couvání přejel autobus. "Zemřel za zvláštních okolností, řidič dostal jenom podmínku. A zvláštní na tom je, že ho nejprve zdržel, počkal, až všichni vystoupí, takže Honys odcházel sám, nikdo to neviděl a nikdy se to pořádně nevyjasnilo," řekla Nováková.

Honys, který hledal nové způsoby vyjadřování jak v literární, tak výtvarné tvorbě, slavil úspěchy v zahraničí. Na domácí scéně byl ale takřka zapomenut. "Ovládal čtyři světové jazyky, měl výstavy v Terstu, Benátkách, v Paříží, v Buenos Aires, zato doma vystavoval během svého života jen třikrát nebo čtyřikrát," řekla Nováková. Po roce 1989 se jeho práce poprvé objevily na společné výstavě Písmo ve výtvarném umění v roce 1995. Do většího povědomí se znovu dostal až po roce 2011, kdy vyšly knižně některé jeho básně připravované k vydání už v roce 1969, a po roce 2015, kdy se jeho tvorbě věnovaly některé studentské práce. Havlíčkobrodská galerie plánuje vydat k výstavě, která bude od 5. dubna do 19. května, obsáhlý katalog. Repríza výstavy se bude podle Novákové v letošním roce konat v Mostě.

Na polovinu roku naplánovala galerie výstavu prací ilustrátora dobrodružné literatury Miloslava Havlíčka. Připomene také 70. narozeniny havlíčkobrodského rodáka výtvarníka Josefa Sasky a nabídne práce Milana Meda, který se věnoval pastelu a jeho stěžejním námětem byly baletky. Od 19. července do 15. září bude galerie patřit významných českým fotografům. K vidění budou fotografie Josefa Sudka, Jaroslava Rösslera a Jaromíra Funkeho. Výstavu galerie připravuje ve spolupráci s kolínským muzeem.

Poslední výstava letošního roku připomene Halinu Weissovou, která před svou emigrací do Švýcarska pracovala na animovaných filmech. Galerie získala do svého vlastnictví její pozůstalost, ve které jsou dva až tři tisíce předmětů, většinou rozkreslené filmové scénáře. "Teprve v prosinci jsme ji sem přivezli, teď pozůstalost zpracováváme a připravujeme z ní výstavu, která začne 15. listopadu a potrvá do 19. ledna 2020," řekla Nováková.

Galerie v Havlíčkově Brodě se specializuje na kresbu, ilustraci a grafiku od počátku 20. století po současnost. Díky darům se v loňském roce rozšířily její sbírky o práce výtvarníků Miroslava Pechánka nebo Kateřiny Vítečkové. "Dostali jsme také tři ilustrace Anny Vojtěchové, což je česká výtvarnice žijící v Americe, a grafiky a kresby různých autorů, jedním z nich je Kurt Gebauer," řekla Nováková.

Galerie vznikla v roce 1965 jako samostatné oddělení okresního muzea. V roce 1992 se jejím zřizovatelem stalo ministerstvo kultury a v polovině roku 2001 Kraj Vysočina.