Meda Mládková oslaví 100. narozeniny. Museum připravilo bohatý program

MUSEUM KAMPA program od 10 do 17 hodin

● Po celý den vstup do výstavy Meda Ambasadorka umění a stálé expozice zdarma, výtvarné workshopy a hra pro děti propojující Museum Kampa s Werichovou vilou i Museem skla Portheimka. Na nádvoří muzea zahraje živá hudba průřez skladeb uplynulých 100 let a budou připravené malé dortíky k vlastnímu nazdobení.

● V každou celou hodinu krátký vstup lektora o paní Medě a Sovových mlýnech.

● Ve 12.30 a 13.30 komentované prohlídky s Jiřím Pospíšilem (nutná rezervace na rezervace@museumkampa.cz nebo telefonicky PO - ČT od 10 do 17 na: 257 286 166)

● V 15.00 slavnostní přípitek za přítomnosti pozvaných hostů



PORTHEIMKA - MUSEUM SKLA program od 10 do 18 hodin

● Po celý den vstup do expozic zdarma, hra pro děti propojující Museum Kampa s Werichovou vilou i Museem skla Portheimka. Workshop výroby skleněných šperků pro dospělé i děti: BROŽ (pod vedením šperkařky Kateřiny Krause - nutná rezervace na programy@museumportheimka.cz) a NÁRAMEK.

● V 11.00 Slavnostní odhalení podoby vítězných šperků soutěže O šperk Potheimky za účasti představitelů Musea Kampa, MČ Praha 5, odborné poroty a autorů

● Ve 13.00 a 15.00 Po stopách výstavy 7+1 MISTŘI ČESKÉHO SKLA - komentovaná prohlídka celého Musea skla Portheimka

● V 17.00 pěvecká árie v Mramorovém sále v podání Marie Kozákové WERICHOVA VILA

program od 10 do 18 hodin

● Po celý den vstup do expozice zdarma, hra pro děti propojující Museum Kampa s Werichovou vilou i Museem skla Portheimka, smyčka z pořadů s Medou Mládkovou.

● V 11.00 a ve 14.00 komentovaná prohlídka s lektorem, nutná rezervace na tel. na 251 511 669

● Ve 21.00 Letní kino U Werichů: Studená válka, vstupenky: Na GoOut.cz , v případě nenaplněné kapacity kina je možno zakoupit vstupenky v den konání akce na pokladně Werichovy vily, Cena: 120 Kč (+ 100 Kč záloha na sluchátka)