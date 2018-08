Mladý Američan nafotil Prahu v srpnu 1968, snímky ukáže výstava

Snímky, které na Západě ukázaly skutečnou podobu invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968, představí výstava na Jungmannově náměstí. Fotografie pořídil Američan Paul Goldsmith, který tehdy jako devatenáctiletý student cestující napříč Evropou navštívil Prahu víceméně náhodně. Na zahájení výstavy 22. srpna by měl Goldsmith dorazit osobně.

Goldsmithovy snímky se v roce 1968 dočkaly zveřejnění v zahraničním tisku. To, že se tehdy mladému studentovi podařilo dva fotografické filmy provézt přes hranice, bylo způsobeno krátkostí jeho pobytu. O několik týdnů či měsíců později by mu už kontroly na hranicích mohly dělat problémy. Do Prahy se přitom autor fotografií dostal tak trochu náhodně ke konci svého cestování po světě.

"Studoval v USA a rozhodl se, že si udělá rok volno mezi střední a vysokou školou, jak je tam obvyklé. Cestoval po světě, z jihovýchodní Asie přijel do Izraele a strávil delší dobu v kibucu. Na začátku srpna vyrazil na motocyklu Vespa do Lucemburska, odkud měl zamluvený let domů," řekl historik Milan Bárta z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR), který má na starosti odbornou stránku výstavy. Goldsmith se při své cestě Evropou zastavil v Praze, o které již předtím slyšel. Do hlavního města Československa dorazil 20. srpna 1968.

"Když se druhý den probudil, slyšel rachot na ulici a předpokládal, že jsou to nákladní vozy. Byly to ale sovětské tanky," řekl Bárta. Americký student se tak stal přímým svědkem událostí, které definitivně zastavily pražské jaro a rozhodly o směřování Československa v dalších téměř 20 letech. Goldsmith vyrazil do ulic, zachycoval atmosféru ve městě, okupanty i obyvatele vyjadřující odpor. Poslední snímky pořídil 22. srpna, poté stát opustil. "Fotky zveřejnil v USA bezprostředně po této události. Na Západě vyvolaly obrovskou reakci a dostávaly se na přední stránky časopisů," uvedl historik.

Později se Goldsmithovy snímky z veřejného prostoru vytratily a skončily v jeho rodinném archivu. Až po roce 1989, když situaci v Evropě probíral s dalšími lidmi, ho přítel přesvědčil, aby je znovu připomněl. V Česku budou veřejně vystavené poprvé. Nedávno se jim podle Bárty dostalo i další pocty, když jedna z nich byla vybrána do muzea Mahátmy Gándhího v Indii, které se věnuje historii pasivního odporu.

Výstavu na Jungmannově náměstí spolupořádá Velvyslanectví USA a Městská část Praha 1 a na místě zůstane do konce srpna. ÚSTR pořádá k výročí 50 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy i další venkovní výstavu. Bude umístěna na reklamních sloupech na Vítězném náměstí, na náměstí Jiřího z Poděbrad, před kostelem sv. Václava na Smíchově a u Lichtenštejnského paláce.