Model věže před Salmovským palácem připomíná Jana Kaplického

Architekta Jana Kaplického připomíná před Salmovským palácem na pražských Hradčanech čtyřmetrový model věže. Ideový projekt Věž Bienále vytvořil v roce 2002 pro benátské bienále architektury. Národní galerie Praha si tím připomíná deset let, které letos v lednu uplynuly od Kaplického smrti. Informovala o tom Tereza Ježková z galerie. Model by tam měl stát do konce srpna příštího roku.

"V roce 2002 byl Jan Kaplický osloven kurátorem Bienále architektury v Benátkách Deyanem Sudjicem, aby vytvořil ideový projekt věže. Kaplický a jeho architektonické studio Future Systems navrhli stopatrovou nakloněnou věž jako nový typ městské budovy. Unikátní aerodynamický tvar s otvorem redukujícím tlak větru představuje na nádvoří Salmovského paláce čtyřmetrový model," uvedla kurátorka sbírky architektury Národní galerie Praha Helena Doudová.

Model ze sklolaminátové samonosné skořepiny s lakovaným akrylátovým povrchem byl zhotoven v roce 2016 pro sbírku Pražské správy nemovitostí, donátorem byl Václav Skala.

Jan Kaplický (1937-2009) byl významným architektem, který od své emigrace v roce 1968 působil v Británii. V roce 1979 založil v Londýně ateliér Future Systems. Mezi nejvýznamnější stavby Kaplického studia patří obchodní dům Selfridges v Birminghamu, NatWest Media Centre v Londýně nebo Enzo Ferrari Museum.

Pro Českou republiku navrhl Kaplický budovu Národní knihovnu na Letné (2007), která vzbudila velké kontroverze, a koncertní sál Antonína Dvořáka v Českých Budějovicích. Ani jedna stavba se dosud nerealizovala. Kaplický zemřel náhle 14. ledna 2009 v Praze, shodou okolností v den, kdy se mu narodila dcera. Bylo mu 71 let.