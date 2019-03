Moje překrásná Praha. Písecká brána zve na výstavu Anny Karan

Jak vidí Anna samu sebe? Samu sebe vidím hlavně zvědavou a z toho plyne můj zájem o nové postupy, materiály a netradiční řešení. Mám ráda přírodu a často se jí nechávám inspirovat. Proč právě Praha a co má výstava lidem ukázat a přiblížit? Jistě to souvisí s faktem, že v Praze žiji již 13 let, což je v podstatě třetina mého života. První část jsem prožila na Kubě, druhou část v Minsku a třetí právě v Praze. V současné době je pro mě Praha místo, kde mám zázemí, přátele, domov a práci. Je nedílnou součástí mého života, a proto se zákonitě promítá i do mé práce. Myslím si, že její zvláštní atmosféra musí inspirovat každého umělce. Svými obrazy na této výstavě chci lidem ukázat místa v Praze, která pro mě jsou důležitá a mám je spojená s různými zážitky. Poselství nové výstavy Pražská zastavení? Moje překrásná Praha. Nejoblíbenější místo v Praze a proč? Moje nejoblíbenější místo v Praze je Letná. Mám tu atelier a užívám si skoro každý den překrásný výhled na Prahu. Pro mne je Letná místo práce, klidu i odpočinku. Mám ráda ten starý kolotoč a pivo na zahrádce u Letenského zámečku.