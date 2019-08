Na noční prohlídce zámku Linhartovy bude 40 papírových klaunů

Zámek Linhartovy ve Městě Albrechticích na Bruntálsku připravil na sobotu 17. srpna speciální noční prohlídku zámku a zámeckého sklepení. Letošním tématem je Úžasný svět klaunů a lidé uvidí přes 40 klaunů vyrobených hlavně z papíru. Zámek budou osvětlovat pouze svíčky, jichž bude rekordních 10 tisíc. Řekl to kastelán Jaroslav Hrubý.

"Návštěvníci neuvidí jen sklepení, ale budou si moci projít celý zámek a expozice. Všech 25 místností bude osvětleno jen svíčkami, nebude nikde svítit žádné světlo kromě vstupní haly. Těch 10 tisíc svíček bude zapalovat 40 lidí hodinu," řekl kastelán.

Svíček je o 500 víc než loni. "Děláme to potřinácté. Začínali jsme s 1 tísícem svíček, to jsme si mysleli, co nemáme. Letos jich je 10 tisíc, uvidíme, co příští rok," řekl Hrubý.

Na výrobě klaunů pracoval se svými spolupracovníky už od března. "Lepíme to, musí to schnout. Když to uschne, zase se to lepí, až postupně se to navrství tolik, že to ztvrdne jak šutr. Potom se to začíná barvit a dávat dohromady, takže minimálně půl až tři čtvrtě roku se na tom pracuje," popsal kastelán.

Figury jsou jen z papíru. "Není v tom žádná kostra, žádný drát. Jsou to jenom noviny, karton, lepenka a lepidlo. Dostanu třeba krabice od zářivek, tak to využiju, obalíme balony, nebo jsme teď dostali od jedné firmy kartony, tak zase jsem je použil, od jiné firmy jsme dostali lepidla," řekl Hrubý.

S akcí mu budou pomáhat lidé z okolí. "Linhartovy jsou fantastické. Držíme tady úžasnou partu, takže když já si vymyslím jakoukoli ptákovinu, lidově řečeno, oni mě vždycky podpoří. Je to nádherné i v tom, že oni nejenom zapalují svíčky, ale pak jdou a koupí si ještě vstupenku. Vždycky se s nimi hádám, že si to odpracovali, a oni o tom nechtějí ani slyšet," řekl Hrubý.

Očekává, že akci by mohlo navštívit na 2 tisíce lidí. "Po 22:45 bude ještě před zámkem ohňostroj. Připraveno je občerstvení a máme zařízeno i parkování na trávníku v parku, akorát musí být k sobě lidé trošku tolerantní, protože samozřejmě bude trošku fronta, lidé pomalu budou procházet zámkem, je to takový dlouhý had," řekl kastelán.

Na zámku je k vidění několik výstav. Expozice keramiky Jana Kutálka je stálá, ostatní se každoročně obměňují. Nyní tam jsou výstavy fotografií, papírových modelů hradů a zámků, psacích strojů nebo modelů autíček. Noční prohlídka začne ve 20 hodin, vstupné je pro dospělé 60 a pro děti 40 korun.