Národní galerie Praha vystaví Šímu i francouzské impresionisty

Národní galerie Praha ve čtvrtek vpodvečer zahájí novou výstavní sezonu. Veletržní palác představí loni založený spolek 400 ASA, jež navazuje na tradici české dokumentární fotografie. Ze současného umění ukáže práce Adély Babanové, Jana Šerých, Daniela Pitína a britského dokumentaristy Adama Curtise. V dubnu začne výstava Josefa Šímy, květen bude patřit výstavě Sasko-Čechy: Jak blízko, tak daleko. Od června pak bude palác Kinských hostit sbírku francouzského impresionismu dánského muzea Ordrupgaar.

Ve Veletržním paláci také začne výstava Budoucí palác, která se vztahuje k architektonické soutěži na přestavbu funkcionalistické stavby, jíž Národní galerie Praha plánuje vyhlásit. Součástí dnešního večerního Grand Openingu bude i performance Kathariny Grosseové ve Velké dvoraně, kde na konci března skončí její výstava Zázračný obraz. V Malé dvoraně pak Grosseovou vystřídá hudební skupina Vložte kočku.

V pátém patře Veletržního paláce vystřídá snímky Josefa Koudelky loni založený spolek 400 ASA, jež navazuje na tradici české dokumentární fotografie. Výstava představuje tvorbu sedmi zakládajících členů - Alžběty Jungrové, Antonína Kratochvíla, Karla Cudlína, Jana Dobrovského, Tomkiho Němce, Jana Mihalička a Martina Wágnera. Společného jmenovatele má jejich program v realismu, s nímž pohlížejí na svět a zachycují jeho proměnlivost. Výstava představuje každého z autorů dvou generací monotematicky, výsekem z jediné části jeho rozsáhlé tvorby.

Přízemí paláce se věnuje cyklům současného umění pod názvem Moving Image Department. Tentokrát mu vévodí hraný dokument Neptun Adély Babanové, který vypráví příběh mystifikační akce StB o tom, jak v roce 1964 údajně vylovila tajné nacistické listiny ze dna šumavského Černého jezera. Akce s krycím názvem Neptun byla jedna z nejúspěšnějších dezinformačních kampaní Státní bezpečnosti. Jejím cílem bylo mystifikovat a ovlivnit veřejné mínění v Československu a v zahraničí a diskreditovat některé západní politiky. Babanová ve svém projektu zkoumá znepokojivé fikce a přitažlivost smyšlenek.

Projekt Introducing pak představuje Viktora Dedka, studenta sochařského ateliéru pražské VŠUP. V projektu nazvaném Místo rodiny, který vznikl přímo pro prostory prezidentského salonku Veletržního paláce, se autor vydává po stopách vlastní identity.

NGP pořádá takzvané Grand Openingy dvakrát do roka, cílem je mimo jiné přitáhnout k výstavám větší pozornost. Loni ji navštívilo celkem 711 928 lidí, v předchozím roce to bylo 690 tisíc lidí, jak vyplývá z výročních zpráv. Návštěvnost roste od roku 2014, kdy do jejího čela v půlce roku nastoupil Jiří Fajt; v roce 2014 do galerie přišlo 380 tisíc lidí.