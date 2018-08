Nejdražší obraz na světě nenamaloval da Vinci, zpochybňuje odborník

Loni v listopadu se stal obraz Salvator Mundi nejdražším na světě. Na aukci v New Yorku ho za astronomických 450 milionů dolarů (takřka 10 miliard korun) koupila vláda Spojených arabských emirátů. Rekordní cena byla vyčíslena tím, že obraz namaloval Leonardo da Vinci. To ale nyní zpochybnil odborník na da Vinciho malby. Zprávu přinesl server The Guardian.

Jeden z předních historiků a expert na malby slavného italského umělce Matthew Landrus z Oxfordské univerzity tvrdí, že obraz Salvator Mundi nenamaloval da Vinci, ale jeho umělecký asistent Bernardino Luini.

"Je to Luiniho malba. Když se podíváme na několik maleb Leonardových studentů, tak je vidět, že Luini maloval přesně tak, jak je namalován Salvator Mundi," cituje Landruse The Guardian. Malby samotného Luiniho jsou přitom prodávány za méně než jeden milion dolarů.

Landrus tvrdí, že na 5-20 procentech obrazu, který zobrazuje Ježíše Krista jako spasitele, má přeci jen da Vinci svůj podíl, ale primárně jej namaloval právě jeho asistent. Obraz bude oficiálně odhalen v září v galerii umění Louvre v Abu Dhabi. Příští rok pak bude zařazen do da Vinciho výstavy v pařížském Louvru.

Podezření mají i jiní

O tom, zda jde opravdu o Leonardův obraz, měli pochyby už dříve dva jiní experti: německý historik Frank Zöllner z univerzity v Lipsku a Charles Hope, odborník na italskou renesanci. Oba se shodli na tom, že malba vypadá oproti ostatním obrazům da Vinciho "docela jinak".

"Mohu dokázat, že Luini namaloval většinu toho obrazu. Srovnání Luiniho maleb s obrazem Salvator Mundi bude dostatečným důkazem," dodal Landrus, jehož teorii nepřímo potvrdil i ředitel ArtWatch UK Michael Daley, jenž prohlásil, že malba "postrádá větší přirozenost a komplexnost v držení těla Ježíše".

A jak to, že se obraz považuje za dílo mistra Leonarda? Landrus vyjmenoval charakteristiky obrazu, které jsou s malbami da Vinciho podobné. "Někdo může vidět podobnou konstrukci na obou zlatých pásech a způsobu, jakým je celá róba namalována. Luini namaloval i jiné malby, které měly velmi dobré zlaté kružby. Dále Ježíšův obličej má podobnou modelaci, zatímco vlasy jsou trochu jiné. Podobná jsou i Ježíšova ramena," uvedl.

Salvator Mundi byl ve skutečnosti označován za obraz Luiniho už v roce 1900. Tehdy ho do své sbírky získal malíř sir Charles Robinson. "Je to mnohem přesnější, než to nazývat Leonardovým obrazem," uzavřel Landrus.