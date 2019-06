Obraz ukradený německými vojáky se vrátí do Florencie

Obraz holandského malíře Jana van Huysuma, který za druhé světové války ukradli němečtí vojáci, se vrátí do galerie umění Uffizi ve Florencii. Ve společném prohlášení to oznámila ministerstva zahraničí Německa a Itálie. Zátiší s názvem Květinová váza by měl do Florencie přivézt osobně německý ministr zahraničí Heiko Maas, uvedla agentura Reuters.

Podle ředitele galerie Uffizi Eikeho Schmidta byla olejomalba ve Florencii poprvé vystavena v roce 1824, poté co ji zakoupil toskánský velkovévoda Leopold II. V roce 1944 ji ale odvezli z Itálie vojáci wehrmachtu. Obraz z 18. století byl pak desítky let považován za ztracený a objevil se znovu až v 90. letech v majetku jedné německé rodiny.

V minulosti se několik zprostředkovatelů pokusilo dojednat vrácení obrazu, vždy ale požadovali vyplacení "odstupného" současným držitelům díla. Takový požadavek florentská galerie odmítala. Podle Schmidta je obraz stále v majetku italského státu, a není tak možné s ním obchodovat.

Letos v lednu Schmidt znovu vyzval Německo, aby Itálii obraz vrátilo. V paláci Pitti, kde bylo zátiší původně k vidění, ředitel symbolicky pověsil černobílou fotografii obrazu s popiskem v italštině, angličtině a němčině, který návštěvníky informoval, že dílo bylo ukradeno.

Ministerstva obou zemí oznámila, že Německo Huysumovu Květinovou vázu vrátí. Slavnostní ceremonie předání obrazu, která by se mohla uskutečnit ještě letos v létě, se má zúčastnit německý ministr zahraničí Heiko Maas i jeho italský protějšek Enzo Moavero Milanesi.

"La Germania restituisca a #Firenze il dipinto rubato dai #nazisti". Appello del direttore Eike Schmidt. Il quadro "Vaso di fiori" di Jan van Huysum fu sottratto a Palazzo #Pitti da soldati della #Wehrmacht durante la Seconda Guerra Mondiale https://t.co/25YQThFmmk pic.twitter.com/rImfrC918L - Gallerie Uffizi (@UffiziGalleries) January 1, 2019

"Bitva to byla tvrdá, ale dnešní den je vítězstvím pro celou Itálii," komentoval informaci o chystaném návratu obrazu do Itálie ředitel galerie Uffizi Eike Schmidt.

Jak se podařilo německým úřadům držitele obrazu přesvědčit, aby jej do Itálie vrátili, není jasné.