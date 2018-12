Obrazy z vlasů či lógru. Nepovažuji se za umělce, říká malířka

Sedmadvacetiletá Léna Brauner zahájí v pondělí svoji třídenní výstavu v Galerii Mánes, na ní představí obrazy vytvořené z vlasů, lógru či skořápek. Vedle malování pracuje na své první hudební desce, která vyjde na začátku příštího roku. Sama sebe by nepředstavila jako malířku a nemá ráda ani nálepku umělce. Do budoucnosti chce komunikovat nejen vizuální a audio formou, ale uvažuje například i o vydání kuchařky. Řekla to při rozhovoru ve svém ateliéru.

"Obraz z vlasů je už téměř hotový. Další by měl být dělaný z kafe a třetí ze skořápek. Místo názvu tam bude petice proti klecovému chovu slepic. Celá výstava by se tak mohla zbagatelizovat do konceptu zero waste a ekologie," řekla Brauner. Spíš než o manifest aktivismu ale podle ní jde o osobní vyznání. "Tak se lehce dotknu témat, která mě trápí a která by bylo fajn v nějaké větší skupině začít řešit," dodala.

Léna Brauner se narodila jako Lenka Brabcová, v 18 letech se úředně přejmenovala na Lénu Virgler a později z příjmení z prvního manželství vznikla Léna Brauner. Přestože pouští své fanoušky přes sociální síť jak do zákulisí své tvorby, tak i života, za influencera, tedy toho, kdo výrazně ovlivňuje druhé v jejich názorech, se nepovažuje.

V dětství si prošla šikanou, kvůli které přestupovala ze základní školy v Dobříši do Prahy. Dodnes se neumí smířit s přiřazenými autoritami. Už ve školním věku se malování věnovala téměř nepřetržitě, a dostávala se tak často do střetu s učiteli. "Malovala jsem odjakživa a dostávala jsem za to hrozně po tlamě. Celý můj život se přelévá do snů. A na těch jsem to v dětství nejvíc vždy odskákala," uvedla. V kreslení a malování si nakonec našla médium, které ji vyrovnávalo a očišťovalo. Nikdy nevystudovala žádnou uměleckou školu a kresbu anatomie se učila sama na sobě.

V jednom ze svých tvůrčích období malovala snové víly. Reflektovala nejen změny, která nastaly po narození její dcery Jasmíny, chtěla tak prý komentovat fakt, že dívky dnes podle ní neumějí přijímat své ženství. "Dnešní doba si zakládá na emancipaci žen a rovných právech, za čímž si stojím, ale pro křehkost není místo," dodala Léna.

Léna Brauner tvoří pouze po nocích. Její hlavní a často i jedinou inspirací je blížící se deadline. Věnuje se i live paintingu, při kterém s malováním kombinuje hudbu a tanec. Kreslení se pro ni v tu chvíli mění v show, během které potřebuje publikum. Sama sebe považuje za extroverta a exhibicionistu. Přes všechny své aktivity chce Brauner být především šťastným člověkem. "Řekla bych, že jsem autentická šťastná bytost, která je tvůrcem svého života a která různými formami médií lidem dává nahlédnout do svého vnitřního světa," uzavřela.