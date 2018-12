Poctu Andy Warholovi vzdává třicítka současných umělců

Poctu Andy Warholovi, ikoně světového umění, vzdávají čeští a slovenští umělci na výstavě Factory Tour 2018. Začíná v pondělí v pražské Art & Event Gallery Černá labuť, kde potrvá až do konce ledna. Vystavují na ní mimo jiné fotografka Tereza z Davle, Sára Saudková, Ruda Prekop, Joska Skalník, Jaromír 99, Pasta Oner, MUSA, Milan Cais nebo David Cajthaml.

Organizátoři výstavy oslovili umělce již před dvěma lety. Uvádějí, že ze tří desítek oslovených nikdo neodmítl, což svědčí o stále živém Warholově odkazu. Vznikla tak sbírka současného umění, která obsahuje obrazy, sítotisky, fotografie i plastiky. Umělci se buď přímo nechali inspirovat tvorbou či životem Andyho Warhola, nebo do sbírky přispěli svojí prací z minulých let.

"Výstava je věnována letošním 90. narozeninám Andyho Warhola, protože pro příznivce pop-artu Andy nikdy neumřel, ale odešel do supermarketu a už se nevrátil," komentoval svůj záměr kurátor Miroslav Houška. Cílem výstavy je, upozornit nejen na výtvarnou tvorbu Warhola, ale i na vliv, který tento rodák z Pittsburghu, jehož rodinné kořeny sahají na Slovensko, měl i na tuzemskou uměleckou kulturu - výtvarnou, filmovou i hudební.

Andy Warhol se narodil 6. srpna 1928 v Pittsburghu. Jeho rodiče, Rusíni ze slovenské vesničky Miková u Medzilaborců, přijeli do USA v jedné z mohutných přistěhovaleckých vln. Warhol výrazně ovlivnil kulturu 60. let minulého století, ale jeho vliv je patrný až dodnes. Byl nejenom výtvarník, ale také režisér filmů, hudební producent a zakladatel a provozovatel Factory, prostoru, kde se od 60. let scházely významné osobnosti kulturního života v New Yorku. Svojí tvorbou ovlivnil snad nejvýznamnější umělce v 60. a 70. letech. Je považován za zakladatele pop-artu, spolupracoval také se skupinou Velvet Underground.