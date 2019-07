Škola bude připomínat malíře Jana Zrzavého

V Okrouhlici na Havlíčkobrodsku letos začne vznikat expozice připomínající malíře, grafika a ilustrátora Jana Zrzavého (1890 až 1977). Bude ve staré škole, v níž se Zrzavý narodil jako syn řídicího učitele. Vznik památníku umožní to, že děti začnou od září chodit do nové školní budovy, kterou obec dokončuje. Informace poskytl starosta Lubomír Pospíchal a spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého.

"Je to významný člověk, k Okrouhlici patřil. Je tu spousta obyvatel, kteří ho ještě pamatují," řekl předseda spolku Jaroslav Šoupal k odkazu Zrzavého. Upřesnil, že by školní budova pocházející z roku 1880 měla sloužit jako kulturní centrum obce. Památník Jana Zrzavého v ní bude vznikat postupně. Ve vstupní hale by v nejbližších měsících měla být výstava fotografií Zrzavého a fotografií, které sám pořídil pro potřeby své práce. Další část by měla připomínat Zrzavého ilustrační tvorbu. Šoupal připomněl, že Zrzavý ilustroval přes 60 knih. Rozšiřování výstavy o další exponáty bude záviset i na možnostech zabezpečení.

Novou budovu s místem pro 110 dětí obec postavila v místě, kde vytváří komplexní školní areál se školkou. Náklady na novostavbu převýšily 50 milionů korun, z větší části je pokryjí dotace. "Stará škola už dlouhodobě nesplňuje všechny požadavky," řekl starosta. Sloužit by podle něj kromě výše zmíněných aktivit měla i jako zázemí pro turisty, včetně cyklistů.

Spolek, dříve sdružení, funguje deset let. Stál už například za vznikem poznávací stezky Krajem malíře básníka procházející místy spojenými s životem a tvorbou Jana Zrzavého, organizuje i podzimní procházku po kraji s názvem Jeníkova špacírka.

Jan Zrzavý se narodil 5. listopadu 1890 ve Vadíně - Okrouhlici. Později měl v Okrouhlici i ateliér. Zemřel 12. října 1977 v Praze, pochován je v Krucemburku na Havlíčkobrodsku, kam v mládí jezdil na prázdniny.