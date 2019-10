Sotheby's nabídne v dražbě díla českých výtvarníků

Aukční síň Sotheby's nabídne v chystané listopadové dražbě zaměřené na umělce ze střední a východní Evropy rovněž díla řady českých výtvarníků včetně Emila Filly, Františka Kupky či Bohumila Kubišty. Zastoupeni budou tvůrci několika generací, takže kupci budou mít možnost získat v on-line aukci obrazy meziválečných malířů, ale i zcela současnou tvorbu mladých výtvarníků.

Sotheby's pořádá aukce věnované středoevropským výtvarníkům pravidelně, letos do prodeje zařadila celkem 61 položek od umělců z Česka, Maďarska, Polska, ale i z Řecka, Ruska či Německa. S nejvyšším odhadem do dražby vstupuje plátno řeckého malíře Janise Tsaruchise Námořník z roku 1939, které by se mělo prodat za 60 tisíc až 80 tisíc liber (až 2,3 milionu korun). Podobně vysoko si dražitel cení i dvou meziválečných pláten Maďara Jánose Vaszaryho nebo surrealistického obrazu arménského malíře Léona Tutundžijana.

Mezi díly české provenience přisoudila síň Sotheby's nejvyšší odhad plátnu Jana Kubíčka, jednoho z předních představitelů racionálního geometrického umění. Obraz z roku 1989 nazvaný Progrese (Variace II) se bude prodávat za odhadovanou cenu 16 tisíc až 18 tisíc liber (až 530 tisíc korun). V rozmezí 15 tisíc až 18 tisíc liber se pak má pohybovat cena malby Pravoslava Kotíka z roku 1942 nazvané Sedící akt s kaktusem.

Kromě známých jmen představitelů české avantgardy jako jsou Josef Čapek, Václav Špála, Alois Wachsmann či Antonín Procházka se budou prodávat i díla současných umělců. Například Pasta Oner, průkopník českého graffiti a street artu, bude zastoupen obrazem Pipe and Phone, kde je úvodní nabídka stanovena na devět tisíc liber (asi 270 tisíc korun). Diptych 44letého malíře Patrika Hábla datovaný lety 2014/2015 má pak odhadovanou cenu 3000 až 5000 liber (až 150 tisíc korun).

Přihazování na nabízená díla začne 4. listopadu, aukce skončí o týden později 12. listopadu.