Srpen 1968 očima mladého Američana, do Prahy přijel náhodou

Na Jungmannově náměstí v Praze začíná venkovní výstava fotografií, na nichž tehdy devatenáctiletý americký student Paul Goldsmith zachytil invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Snímky krátce poté zveřejnil v USA. Na Západě vyvolaly obrovskou odezvu a dostaly se na přední stránky světových deníků a časopisů. Výstava potrvá do konce srpna.

Do Prahy se přitom autor fotografií dostal skoro náhodou ke konci svého cestování po světě. "Z jihovýchodní Asie přijel do Izraele a strávil delší dobu v kibucu. Na začátku srpna vyrazil na motocyklu Vespa do Lucemburska, odkud měl zamluvený let domů," řekl historik Milan Bárta z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR), který má na starosti odbornou stránku výstavy.

Goldsmith se při své cestě Evropou zastavil také v Praze, o které již předtím slyšel. Do hlavního města Československa dorazil 20. srpna 1968. Americký student se tak stal přímým svědkem událostí, které definitivně zastavily reformní proces nazývaný pražské jaro a vedly k takzvané normalizaci. Goldsmith tehdy vyrazil do ulic, zachycoval atmosféru ve městě, okupanty i obyvatele vyjadřující odpor. Poslední snímky pořídil 22. srpna, poté republiku opustil. Fotky zveřejnil v USA bezprostředně po této události.

Později se Goldsmithovy snímky z veřejného prostoru vytratily a skončily v jeho rodinném archivu. Až po roce 1989 ho přítel přesvědčil, aby je znovu připomněl. V Česku budou veřejně vystaveny poprvé, na zahájení má přijet i sám autor. Jedna z jeho fotografií ze srpna 1968 v Praze byla nedávno vybrána do muzea Mahátmy Gándhího v Indii, které se věnuje historii pasivního odporu.