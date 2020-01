V Galerii Hollar začne tradiční výstava jubilantů

Tradiční výstava členů spolku grafiků Hollar, kteří se v letošním roce dožívají kulatého či půlkulatého výročí, začne ve středu ve výstavní síni sdružení na Smetanově nábřeží v Praze. Mezi více než dvacítkou letošních jubilantů je několik padesátníků, k nejstarším patří pětaosmdesátník Jiří Šalamoun a 95 let letos oslaví Pavel Sukdolák. Výstava potrvá do 2. února.

Každoroční výstava nabízí možnost vidět vedle sebe různorodá díla umělců, která dal dohromady rok narození. Jedním z nejmladších z nich je padesátiletá grafička Lucie Raškovová, která návštěvníky zavede do svých fantazijních světů. Šedesátiny letos oslaví třeba Petr Nikl, jehož grafické práce dotvářejí jeho různorodou tvorbu zasahující do mnoha oborů. Pětasedmdesát let letos oslaví František Hodonský.

Nejstarší je Pavel Sukdolák, který oslavuje 95 let. V jeho tvorbě se návštěvníci ponoří do barevného spektra grafických listů, a to od světlých průzračných tónů až po temně hluboké.

Spolek pojmenovaný po slavném českém rytci a grafikovi Václavu Hollarovi (1607 až 1677) oslavil před dvěma lety sté výročí svého vzniku. Programem spolku byla od jeho začátku technická dokonalost grafické práce a navázání na tradice 19. století. K jeho zakládajícím členům patřili František Bílek, František Kysela či Jan Konůpek. První členská výstava se konala v roce 1918.

Od 1956 fungoval jako skupina Hollar při Svazu českých výtvarných umělců, byl orientován na průbojnější a experimentální směry a propagaci české grafické tvorby v zahraničí. Spolek nedobrovolně přerušil činnost roku 1972 v období normalizace. Po roce 1989 byl obnoven a později získal zpět galerii na Smetanově nábřeží. Mezi jeho členy patřili například Vojtěch Preissig, Max Švabinský, Kamil Lhoták, Emil Filla, Oldřich Kulhánek, František Kupka, Jan Zrzavý, Jiří Trnka, Josef Lada, František Tichý, Zdeněk Sklenář či Adolf Born. Nyní sdružuje asi stovku českých grafiků, teoretiků umění a tiskařů.