V muzeu na jihu Francie tvořily polovinu sbírky padělky

Muzeum v obci Elne na jihu Francie zasvěcené tvorbě malíře Étienna Terruse zjistilo, že 82 obrazů expozice připisovaných tomuto umělci namaloval někdo jiný. Padělky tak patrně tvořily více než polovinu celé sbírky, napsal zpravodajský server BBC.

Muzeum v Elne před několika měsíci po své návštěvě na možnost výskytu padělků upozornil historik umění Eric Forcada. Instituce poté vytvořila expertní komisi a ta po prověření obrazů došla k závěru, že 82 exponátů nenamaloval Terrus. Na některých z nich jsou například budovy postavené až po malířově smrti. Městečko Elne za obrazy v průběhu 20 let dohromady zaplatilo přibližně 160 tisíc eur (přes čtyři miliony korun).

Muzeum nález falešných děl oznámilo v pátek, když otvíralo své brány po renovaci. Starosta Elne Yves Barniol označil situaci za "katastrofu" a omluvil se všem návštěvníkům, kteří si do muzea zakoupili lístek. "Je to nepřijatelné. Doufám, že zjistíme, kdo je za to zodpovědný," řekl Barniol. Místní policie případ vyšetřuje a tvrdí, že by se podvod mohl týkat i tvorby dalších umělců z regionu.

Étienne Terrus se v Elne jižně od města Perpignan narodil v roce 1857 a ve věku 64 let zde také zemřel. Bývá označován za předchůdce uměleckého směru fauvismu a blízké přátelství jej pojilo s jeho hlavním představitelem Henri Matissem.