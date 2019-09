Ve Francii jde do dražby nečekaně nalezený obraz gotického mistra

Ve Francii půjde na konci října do dražby obraz označený experty za dílo raně gotického italského mistra Cimabueho, jehož díla jsou velikou vzácností. Malba dlouho visela v bytě jedné obyvatelky města Compiègne severně od Paříže a rodina si myslela, že jde o obyčejnou ikonu. Cena díla se však odhaduje na čtyři až šest milionů eur (103 až 155 milionů Kč), napsala agentura AFP.

Namalováno je vaječnými barvami na topolové desce a je na něm zachycen Ježíš v obklopení "šklebících se" a "mrzutých" mužů. Podle AFP jde pravděpodobně o součást osmidílné série z roku 1280, v níž Cimabue na malbách podobného formátu ztvárnil výjevy z Kristova umučení. Dosud se vědělo pouze o dvou kusech z této série, přičemž jeden je v muzeu Frick Collection v New Yorku a druhý v londýnské Národní galerii.

Cimabue byl podle webové verze encyklopedie Britannica posledním italským mistrem, který tvořil v byzantském stylu, a jeho působení ovlivnilo další malíře včetně Giotta. Mnoho jeho děl se nedochovalo a podle AFP se jeho obraz nedražil už několik desítek let. Aukce díla nalezeného v Compiègne se uskuteční v městečku Senlis 27. října.

Postarší majitelka jej měla pověšený doma mezi obývacím pokojem a kuchyní a nedávno malbu nahlásila místní aukční síni Actéon. Ta jej předala k posouzení specialistům ze skupiny Turquin, podle níž jde o skvěle zachovalé Cimabueovo dílo. "O autorství nemůže být sporu, neboť je zjevné, při srovnání s jeho dalšími známými obrazy, že to byla stejná ruka," řekl znalec Eric Turquin.

Old lady discovers #Renaissance #Art #Masterpiece by Florentine master #Cimabue in her kitchen https://t.co/rxxnmU2KKP