Výstava fotografií v Plzni připomíná srpnovou okupaci

Plzeň zahájila v mázhausu radnice velkou výstavu fotografií, dobových tiskovin a předmětů, která připomíná půlstoletí od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Expozice Okupace 68 Plzeň, jejíž část je i na centrálním náměstí, mapuje události od jarních měsíců přes první dny okupace po počátek normalizace. Přináší často nikdy nezveřejněné snímky plzeňských fotografů z ulic města. Potrvá do 6. září, venkovní část do 20. září. Informoval o tom primátorův náměstek Martin Baxa (ODS).

"Plzeňané v té době znovu ukázali, jak je pro ně důležité to, co svoboda a demokracie znamená. Že ani 20 let tuhého totalitního režimu touhu po svobodě, po lepším životě, po naději z nich nedokázali komunisté vytlouct a že ukázali, že se umí postavit zlu, které přišlo z východu," uvedl.

Úvodní panely přibližují události jara 1968. Tehdy se znovu začalo mluvit a dříve zakázaných tématech, vznikaly nové spolky, na scénu se vracely dříve zakázané organizace, například Junák. A místní média otevírala případy perzekucí z 50. let, připomněl Adam Skála, vedoucí městského archivu, který vymyslel koncept výstavy a jehož dílem je její historická část. Fotografie ukazují také majáles a oslavy osvobození začátkem května 1968. "Poprvé po 40 letech mohlo dojít k připomenutí výročí osvobození našeho města americkou armádou," uvedl Baxa. O rok později, v květnu 1969, vyjádřily tisíce Plzeňanů svůj výrazný nesouhlas s okupací, což je podle Baxy další pozoruhodná kapitola z dějin města.

Druhá, nejrozsáhlejší část výstavy, se věnuje prvním dnům invaze 1968. "Díky místním fotografům se podařilo do značné míry zdokumentovat průběh obsazování nejvýznamnějších úřadů a institucí, ale i další události," řekl Skála. Na výstavě je také uniforma generála Sovětské armády, sovětská vojenská vyznamenání, letáky distribuované okupačními orgány i tiskoviny, které invazi odsuzovaly. Závěrečná část ukazuje počátek normalizace.

Nedaleká Západočeská galerie se připojila komentovanou prohlídkou výstavy Anatomie skoku do neznáma, věnované výtvarnému umění po roce 1968, dále promítáním filmových dokumentů z prvních dnů okupace v Plzni a na Klatovsku. Účastníci pietního happeningu napsali na dlažbu před galerií jména 137 obětí okupace a zapálili u nich svíčku. Další vzpomínková akce byla před budovou Českého rozhlasu. Lidé uctili památku obránců budovy, kteří rozhlas před 50 lety přišli chránit před obsazením okupačními vojsky. Následovala beseda s pamětníky.