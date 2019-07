Výstava připomíná stoletou přítomnost Britů v Thunovském paláci

Výstava fotografií z archivu ČTK připomíná stoletou přítomnost britské ambasády v Thunovském paláci v Praze. Po Ostravě bude expozice dvou desítek snímků z let 1923 až 2017 k vidění i v Praze a Brně. Ve středu to řekla Tereza Kosáková z velvyslanectví Velké Británie v Praze.

Putovní výstava fotografií 100 Years in Pictures je součástí série akcí #STOLET, kterou britská ambasáda připravila právě na oslavu své stoleté přítomnosti v Thunovském paláci v Praze. V Ostravě, kde ji s britským velvyslancem Nickem Archerem zahájil ostravský primátor Tomáš Macura, potrvá do 25. července.

Dvě nejstarší fotografie zachycují prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Na té z roku 1923 fotograf ČTK zachytil Masaryka při rozhovoru s britským spisovatelem Herbertem Georgem Wellsem. O dva roky mladší fotografie vznikla při jeho setkání s velvyslancem Spojeného království v Československu sirem Georgem Russellem Clerkem. Další snímky pak zachytily představitele královské rodiny či například umělce při návštěvách Československé, respektive České republiky.

"Přestože britské velvyslanectví sídlí v Praze, rádi bychom oslavili sto let společných příběhů i v dalších městech České republiky. Naše současné britsko-české vztahy jsou velice pestré a doufám, že tomu tak bude příštích sto let," uvedl velvyslanec Archer, který snímky na výstavu osobně vybral.

Dvě desítky fotografií připomínají známé i méně známé události z kultury, sportu, obrany nebo diplomacie od počátku 20. století až po současnost. Putovní výstavu si veřejnost může prohlédnout zdarma v centru Ostravy do 25. července, poté se přesune do Prahy do ulice Na Příkopě. Její konečnou zastávkou bude Brno, kde ji lidé mohou navštívit od 26. srpna do 26. září na Moravském náměstí.