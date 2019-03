Zemřel Josef Hampl, malíř a autor šitých koláží

Zemřel malíř a autor šitých koláží Josef Hampl, bylo mu 86 let. Píšou to Lidové noviny. Dílo světově známého autora originální techniky šitých koláží je zastoupeno v mnoha zahraničních sbírkách. Výtvarník, který patří k zakladatelům českého abstraktního umění, zemřel v pondělí 25. března.

Hampl se narodil v Praze 17. dubna 1932. V roce 1959, kdy pracoval jako obráběč kovů ve vysočanské továrně Praga, se seznámil s Vladimírem Boudníkem, což jeho uměleckou tvorbu zásadně ovlivnilo. Boudník zasvětil Hampla do svých grafických technik a seznámil ho s Bohumilem Hrabalem a Jiřím Kolářem. V letech 1955-1960 Josef Hampl studoval na soukromé Škole dekorativních umění v Praze. O řádném studiu na výtvarné škole v 50. letech nemohl uvažovat kvůli svému původu, později si to nemohl dovolit z existenčních důvodů, píšou LN.

Začínal s realistickou malbou a vyzkoušel různé grafické techniky, jako je suchá jehla, linoryt či dřevořez. Na přelomu 50. a 60. let se zabýval strukturální a aktivní grafikou, otiskoval různé reliéfní prvky, často nalezené objekty jako třeba škraloupy z průmyslových laků z továrny. Postupně přecházel ke geometrickým motivům, obrazce byly minimalistické a často monochromní, v druhé polovině 70. let svým uspořádáním již zčásti předjímají šité koláže 80. let. Hamplovy geometrické kompozice měly meditativní ráz a vymykaly se dobovým tendencím konkrétního umění. Pro období normalizace byly pro autora charakteristické soukromé happeningy a konceptuální výtvarné akce v přírodě. Šité koláže Hampl podle LN vytvářel na šicím stroji v různých variantách až do poslední chvíle.

Hampl samostatně vystavoval od roku 1964. Zúčastnil se mnoha mezinárodních výstav grafiky, například v Krakově, Lublani, Bilbau, Barceloně, Berlíně, Praze a na dalších místech, a získal i několik mezinárodních cen. Loni obdržel Cenu Vladimíra Boudníka za významný tvůrčí přínos v grafické tvorbě.