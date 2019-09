Zlínská galerie představuje celoživotní dílo Vladimíra Vašíčka

V Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně jsou od úterka k vidění díla malíře Vladimíra Vašíčka. Výstava představuje celoživotní dílo autora, který se podílel na vývoji a podobě českého abstraktního umění 20. století, řekla v úterý kurátorka Pavlína Pyšná.

"Jde o průřez celým jeho dílem, časově výstava sahá od autorových studií, tedy od roku 1949, a končí rokem 2003, kdy umělec umírá," uvedla kurátorka. Výstava je připravena ke stému výročí Vašíčkova narození. Návštěvníci uvidí také dosud nevystavená díla, například obraz Růže a závratě z roku 1979.

Vašíčkův život je spojen s jeho rodištěm, Svatobořicemi-Mistřínem u Kyjova. Jeho tvorba se vyvíjela. "Na počátku Vašíček vycházel z okolního světa, nechal se inspirovat životem moravského venkova, jsou to raná díla z 50. let, na kterých vidíme figurální výjevy, krajiny či zátiší. Nicméně už v těchto obrazech se Vašíček začínal pomalu odpoutávat od reality a začal ji přetvářet podle vlastních zákonitostí a v závěru 50. let přešel k ryze abstraktnímu projevu," uvedla Pyšná.

Výstava nazvaná Vladimír Vašíček (1919-2003) - Stále ve vzniku potrvá do 24. listopadu.