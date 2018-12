Zlínská krajská galerie nakoupí do sbírky díla za 650 tisíc korun

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně nakoupí do své sbírky umělecká díla za více než 650 tisíc korun. Investiční příspěvek na nákup jí schválili krajští radní, v tiskové zprávě o tom informovala Helena Mráčková z odboru kanceláře hejtmana.

"Poskytli jsme naší krajské galerii příspěvek ve výši 433 tisíc korun na zakoupení 13 děl z oboru výtvarného umění, přičemž tuto akvizici podpořilo také Ministerstvo kultury České republiky, a to částkou 227 tisíc korun," uvedl krajský radní Miroslav Kašný (KDU-ČSL).



Galerie nakoupí například čtyři díla Milady Schmidtové, dílo zlínského sochaře Radima Hankeho, Ivo Sedláčka, Jitky Svobodové, Mariána Mudrocha či Petra Stanického. Za posledních pět let galerie koupila 42 výtvarných děl za 2,3 milionu korun, k tomu získala 296 děl za 1,7 milionu korun darem.



"Až do letošního roku šlo při akvizicích výhradně o financování ze Zlínského kraje, dříve bývaly tyto prostředky přímou součástí našeho každoročního provozního rozpočtu. Minulý rok ministerstvo kultury otevřelo takzvaný Akviziční fond, z něhož mohou instituce, jako jsme my, za jistých podmínek získat peníze ve výši až 70 procent ceny díla. Ministerstvo takto však podporuje pouze nákupy děl mladších 50 let, které patří mezi významná díla dokládající vývoj výtvarného umění v České republice vnímaný v mezinárodním kontextu," uvedl ředitel galerie Václav Mílek. Nákup děl se v posledních pěti letech dělal většinou jednou za dva roky.