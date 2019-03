Ztracený obraz Caravaggia se bude dražit. Cena půjde do miliard

Obraz slavného italského malíře Caravaggia se bude v červnu prodávat na aukci ve Francii a odhaduje se, že cena se vyšplhá až na částku 150 milionů eur (zhruba 3,8 miliardy korun). Prodávanou malbu s názvem Judita a Holofernes našel kamarád francouzského dražitele Marca Labarbeho v roce 2014 ve svém podkroví. Zprávu přinesl server CNN.

Když Labarbe obraz objevil, šetrně ho očistil od prachu a poté kontaktoval experta na posouzení uměleckých děl Erica Turquina. Ten obraz identifikoval jako druhou verzi slavného Caravaggiova obrazu Judita a Holofernes. Obraz pravděpodobně namaloval v roce 1607.

Nyní po pěti letech oznámil Labarbe na tiskové konferenci, že obraz půjde 27. června do aukce. Dražit se bude v Toulouse, tedy ve městě, kde byl nalezen. Experti odhadují, že se obraz může vydražit až za 150 milionů eur. Ještě před aukcí bude dílo k dispozici pro veřejnost v londýnské galerii umění Colnaghi. Následně ještě navštíví New York a Paříž.

Caravaggio vedl krátký, zato dramatický život. Několik let strávil na útěku v exilu poté, co byl v rodné Neapoli obviněn z vraždy. Zemřel v roce 1610 ve věku pouhých 38 let. "Na světě existuje pouze šedesát pět jeho maleb a já našel šedesátou šestou v podkroví. Je to neuvěřitelné, ale je to tak," sdělil Labarbe pro CNN. "Je to největší obraz, jaký jsem kdy našel. Je velmi násilný, až nesnesitelný," komentoval Turquin nález.

Objevují se ale také pochybovači, kteří tvrdí, že obraz nenamaloval Caravaggio. Během jeho výstavy v Miláně například jeden z členů galerie rezignoval jako protest proti pravosti malby. Muzeum nakonec přiřadilo k obrazu hvězdičku značící, že autenticita Caravaggiova díla není zcela ověřena.

Jak Labarbe, tak i Turquin doufají, že obraz se dostane do rukou nějakého muzea, kde bude na očích veřejnosti. "Pokud máte ve svém muzeu Caravaggia, tak máte to nejlepší," je si jist Labarbe.