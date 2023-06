Užijte si IQOS LOUNGE a navštivte laboratoř Svět bez kouře na 57. MFF Karlovy Vary

I letos bude po celou dobu konání 57. ročníku MFF Karlovy Vary (30. 6. - 8. 7.) dospělým návštěvníkům k dispozici IQOS LOUNGE. Prostor, který bude tradičně umístěn u hotelu Thermal, nabídne široké spektrum zábavy. Budete moci navštívit talk show se zajímavými hosty, potkat se s výjimečnými umělci nebo si užít pohodu s koktejlem v ruce na prostorné terase. V rámci festivalu bude exkluzivně představena limitovaná edice IQOS ILUMA WE, kterou zde bude možné zakoupit v předprodeji.



V sobotu 1. 7. od 17:00 odstartuje talk show Libora Boučka, do níž již podruhé přijala pozvání zpěvačka Dara Rolins a Ondřej Brzobohatý. V neděli 2. 7. od 17:30 vystoupí slovenský zpěvák, skladatel, model a tanečník Adam Pavlovčin alias ADONXS. Ten si pro návštěvníky u příležitosti představení limitované edice IQOS ILUMA WE připravil speciální song, který vznikl i za přispění členů komunity IQOS. Ti měli možnost za pomocí jednoduchého dotazníku ovlivnit její finální podobu. Barevnost limitované edice znázorňuje rozmanitost, ale i jednotu a sounáležitost komunity milionů dospělých kuřáků na celém světě, kteří skončili s cigaretami a přešli na tuto bezdýmnou alternativu.

Od 18:00 proběhne s tímto talentovaným umělcem Meet & Greet, kde budete mít příležitost si s Adamem popovídat nebo udělat fotku. A pokud si chcete užít další vystoupení tohoto umělce, stavte se ve středu 5. 7. od 23:00 v karlovarském baru Public Interest, kde bude ADONXS koncertovat. Další dvě talk show Libora Boučka se známými hosty proběhnou v úterý 4. 7. od 17:30 a ve středu také od 17:00.

Každý večer od 19:00 do půlnoci bude v prostorách IQOS LOUNGE hrát DJ Scamp. Otevírací doba IQOS LOUNGE je každý festivalový den od 11 hodin do půlnoci. Vstup pouze pro starší 18 let.

Laboratoř Svět bez kouře

V rámci 57. MFF Karlovy Vary můžete navštívit laboratoř Svět bez kouře ve Dvořákových sadech u hotelu Thermal. Ta se s pomocí moderních technologií zaměřuje na osvětu o škodlivosti kouření. Dospělým kuřákům zde bude představen výzkum a věda společnosti Philip Morris, stojící za moderními bezdýmnými alternativami. Uvnitř si můžete vyzkoušet 3D brýle s interaktivním kvízem nebo přístroj na měření oxidu uhelnatého v dechu. V laboratoři bude také představeno originální umělecké dílo od známého designéra Jana Plecháče ve spolupráci se značkou Moser, reprezentující vizi čistého světa bez cigaretového kouře.

Laboratoř můžete navštívit po celou dobu konání Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech od 11 do 20 hodin. Vstup je pouze pro starší 18 let. Více informací najdete na www.svetbezkoure.cz