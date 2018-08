V 88 letech zemřel člen Divadla na Vinohradech Ilja Racek

Ve věku 88 let zemřel herec Ilja Racek, dlouholetý člen Divadla na Vinohradech. S odvoláním na jeho syna Ilju Racka mladšího to uvedl server iDNES.cz. Herec s těžko zaměnitelnou image hrál často i ve filmu, během své kariéry ztvárnil stovky převážně drobnějších rolí. Diváci si ho pamatují i z televize, kde účinkoval také v oblíbených seriálech Arabela se vrací, Náhrdelník, Hříšní lidé města pražského nebo Zlá krev.

Ilja Racek se narodil v roce 1930 v Praze. Na plátně se poprvé objevil již jako konzervatorista v roce 1948, hrál pak například ve filmech Stříbrný vítr, Kdo chce zabít Jessie, Kronika žhavého léta či Malostranské humoresky. Výraznější příležitost dostal v divadle, v roce 2008 byl za celoživotní mistrovství odměněn cenou Thálie.

V mládí se věnoval loutkovému divadlu, po válce vystudoval herectví. Po absolutoriu začínal v roce 1950 v olomouckém divadle, o deset let později se vrátil do Prahy, působil v tehdejším Divadle E. F. Buriana a v roce 1966 zakotvil v Divadle na Vinohradech. Tam strávil v angažmá takřka čtvrt století a později v něm pravidelně hostoval. Jeho hlas s osobitou dikcí také dobře znají rozhlasoví posluchači z mnoha her a pohádek.