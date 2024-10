V Argentině byl nalezen mrtvý Liam Payne, někdejší zpěvák One Direction

V hotelu v argentinské metropoli Buenos Aires byl ve středu nalezen mrtvý Liam Payne, zpěvák někdejší irsko-britské chlapecké skupiny One Direction. Informovala o tom místní média, podle nichž 31letý hudebník zemřel po pádu ze třetího podlaží hotelu. Argentinská policie podle agentury AP sdělila, že v pokoji zpěváka byl nepořádek a na podlaze byly mimo jiné rozbité věci a rozházené léky. Nic nenasvědčuje tomu, že by do jeho smrti byl zapleten někdo další, uvedlo státní zastupitelství.

Místní deníky La Nación a Clarín uvedly, že k hotelu v bohaté čtvrti Palermo byla ve středu po 17:00 místního času přivolána policie na základě tísňového volání kvůli údajně "agresivnímu muži, který by mohl být pod vlivem drog a alkoholu". Manažer hotelu v telefonickém hovoru na tísňovou linku mluvil o hostovi, který "ničí celý pokoj".

Payne v minulosti veřejně hovořil o problémech s duševním zdravím a užíváním alkoholu, aby se vyrovnal s tlakem slávy.

V jeho pokoji se podle policie našly mimo jiné balení léku clonazepam, který se používá také na léčbu úzkosti, energetické doplňky a další volně prodejné léky. Ve vnitřním dvoře hotelu Casa Sur, kam Payne dopadl, byly také láhev whisky, zapalovač a mobilní telefon.

Mluvčí ministerstva bezpečnosti argentinské metropole Pablo Policicchio AP sdělil, že Payne "se vrhl z balkonu svého pokoje". Pitva podle státního zastupitelství prokázala, že příčinou smrti bylo krvácení a mnohočetná zranění způsobená pádem. Smrt by způsobila i zranění hlavy sama o sobě. Zpěvák mohl podle úřadů spadnout v částečném nebo úplném bezvědomí.

Liam Payne tvořil společně s Harrym Stylesem, Zaynem Malikem, Niallem Horanem a Louisem Tomlinsonem svého času celosvětově populární skupinu One Direction.

Sláva kapely se začala šířit po její účasti v britské verzi hudební soutěže X Factor v roce 2010, ale už v roce 2016 se uskupení rozpadlo a jeho jednotliví členové se věnovali různým projektům a sólovým kariérám.

Podle argentinských médií byl Payne v Buenos Aires navštívit koncert jednoho ze svých někdejších kolegů z One Direction Nialla Horana.

Payne měl sedmiletého syna se svou bývalou přítelkyní, hudebnicí Cheryl Coleovou, která byla členkou dívčí skupiny Girls Aloud.