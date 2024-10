V Českém středohoří se natáčí mystery drama Wirbel s Davidem Švehlíkem

Zpustlý barokní zámek v Zahořanech v Českém středohoří se stal kulisou při natáčení mystery dramatu Wirbel Tomáše Hubáčka, který je režisérem, scénáristou a autorem hudby. Právě krajina hraje podle něj hlavní roli v příběhu, jehož leitmotivem je domov. Ve filmu, který bude mít premiéru za rok, se představí David Švehlík, Judit Pecháček a Martin Finger.

Je to taková pohádka pro dospělé, řekl dnes Hubáček novinářům v Zahořanech. Příběh začíná tím, že vyhořelý Pražák, David Švehlík, získá v odlehlém pohraničí dům na samotě v polích. Najde staré mapy a potká záhadnou dívku Agnes, kterou hraje Judit Pecháček. V jejích stopách pátrá po tajemství vyhnaných obyvatel Wirbelu a po rituálech, které krajinu po staletí chránily před probuzením sil, jež ji mohou nenávratně poškodit. Děj se točí kolem poničených soch a křížů v polích.

Téma schopnosti mít domov podle Hubáčka v Sudetech rezonuje. "Vyrostl jsem v paneláku, ale pocit vykořeněnosti je možná příbuzný tomu, co lidé zažívají v Sudetech, které jsem si zamiloval," uvedl režisér. Místo pro natáčení hledal s producentem několik let. "České středohoří má unikátní reliéf, holé sopečné pahorky jsou fascinující, to jsou úžasné kulisy. My děláme vše pro to, abychom notoricky známou českou zemědělskou krajinu ukázali nevšedním a magickým způsobem, který diváka vtáhne," řekl Hubáček.

Náročný byl podle Hubáčka výběr herců. "Protože mám postavy v hlavě dokonale vymyšlené. Film připravujeme sedm let, tak dlouho trval casting. Teď jsem spokojený," uvedl. Martin Finger hraje starousedlíka Romana, který umí řídit traktor a další stroje. "Užívám si to, postava má míň replik, zato je hodně za volantem," řekl novinářům Finger. "Film má hrozně dobrou atmosféru a téma je hodně silné, návraty k minulosti a ponurá přítomnost, syrovost, to je něco pro mě," podotkl. "Bude to hodně výtvarný film, doufám, že ta krajina na diváka dýchne," uvedl.

Raně barokní zámek v Zahořanech reprezentuje ve filmu zámek, zemědělské družstvo i hospodu, všechny tyto funkce objekt měl. Hudbu si bude Hubáček skládat sám. "Hudba dělá 50 procent atmosféry a tento film je hodně o atmosféře. Uslyšíte zvuk citery a zvuk znělce, což je kámen, ze kterého jsou sopky složené. Ze správných zlomků lze vyskládat stupnici a lze na ně hrát," nastínil umělec.

České středohoří podle producenta Jana Macoly uvidí diváci ve snímku tak, jak ho ještě neviděli. "Uvidí záhadný a věřím napínavý mystický příběh. Hranice dramatu a mystery byla pro mě výzva, proto jsem s Tomášem Hubáčkem do natáčení šel," řekl. Mimo Prahu se podle něj natáčí většina debutových filmů. "Praha pro nás začíná být drahá. V regionech vznikají filmové kanceláře, které nám pomáhají," uvedl.

V Ústeckém kraji stráví tvůrci Wirbelu celkem 27 natáčecích dní. "Natáčet budou v lokacích Libčeves, Ječovice, Lahovice, Dolánky u Podbořan, Chozov a Křížové vršky," uvedla Barbora Hyšková z Filmové kanceláře Ústeckého kraje.