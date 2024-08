V Chrudimi začal hudební festival Zlatá Pecka, připomene Bedřicha Smetanu

Slavnostní mší s hudebním doprovodem v gotickém kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi dnes začal osmý ročník hudebního festivalu Zlatá Pecka. Akce, kterou pořádá pěvkyně Dagmar Pecková a spolek Zlatá Pecka, připomene letošní 200. výročí narození Bedřicha Smetany a výročí Roku české hudby. Festival potrvá do 7. září.

Hudební část církevního obřadu, který sloužil biskup Václav Malý, tvořily v zaplněném kostele Lužanská mše Antonína Dvořáka a druhá polovina Biblických písní od téhož autora. Sólových partů se ujali mladí pěvci Tereza Papoušková, Ludmila Pergelová a Daniel Kfelíř, kteří v minulosti zaujali ve festivalovém projektu Pěvissimo.

"Festival bude v celých východních Čechách. Závěrečný koncert, kde předvedeme to nejlepší, co nabízí naše mládí, jak instrumentální tak pěvecké, bude v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích," řekla ČTK Pecková. Poznamenala, že nynější úspěšní pěvci Zlaté Pecky by mohli za deset či 15 let vystupovat na velkém koncertním pódiu Vltavské filharmonie, jejíž budova má vzniknout v Praze. Právě mladým talentovaným interpretům dává festival šanci k jejich představení.

Festivalový program je sestavený ze 17 koncertů, tří divadelních představení a jedné filmové projekce. Kromě Chrudimi, která je rodištěm Peckové, se festivalová představení uskuteční ve Vysokém Mýtě, Holicích, Letohradě, České Třebové, Pardubicích, Havlíčkově Brodě, Praze a na hradě Pecka na Jičínsku.

Dnes bude v Chrudimi ještě na programu od 19:00 v městském kině promítání filmu Petra Václava Il Boemo o českém skladateli 18. století Josefu Myslivečkovi. Před projekcí bude diskuse s některými aktéry snímku za účasti sopranistky Simony Šaturové, jejíž hlas filmový příběh doprovází.

Zahajovací koncert festivalu nazvaný V hudbě život Čechů! je na programu 26. srpna ve Fibichově sále chrudimského muzea. Vystoupí orchestr a sbor Opery Jihočeského divadla v Českých Budějovicích a barytonista Daniel Kfelíř. Na programu budou nejkrásnější árie z českých oper.

Festival má každý rok jasný obsah v podobě jednoho tématu. V minulosti to byla například Carmen, antická Trója, Dvořákova Rusalka, Maria Callasová, Mozart nebo Jára Cimrman. "Letos bylo téma nad slunce jasné, protože je 200 let od narození Smetany a sto let od založení Roku české hudby," uvedla Pecková.

Součástí přehlídky jsou i divadelní představení. Soubor Křížští divadelní ochotníci sehraje v Havlíčkově Brodě v hospodě u Janáčků hru Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka České nebe, se stejnou inscenací vystoupí v chrudimském Divadle Karla Pippicha Divadlo Járy Cimrmana. V Kulturním domě v Letohradu návštěvníci uvidí divadelní hru Jana Jiráně Carmen y Carmen.