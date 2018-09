V Praze začne akce připomínající osudy českých umělců v emigraci

V parku na pražské Kampě začne ve čtvrtek výstava, která prostřednictvím textů a fotografií připomene příběhy československých umělců a publicistů, kteří na počátku druhé světové války emigrovali do USA, jejichž kulturní scénu pak významně ovlivnili. Současně začne měsíc trvající projekt Lístek do Nového světa, zaměřený na osudy těchto osobností. Akce se koná ke stému výročí vzniku republiky a 100 let americko-českých vztahů a zahrnuje výstavy, promítání, koncerty, přednášky a besedy na řadě míst Prahy 1.

Mnohé z nich se budou konat ve Werichově vile. Dějištěm se stane také Kino Ponrepo, Městská knihovna v Praze, České muzeum hudby, Americké centrum, Uměleckoprůmyslové museum v Praze či Galerie Art in Box.

Pořadatelé přestaví celkem 16 československých osobností, vedle trojice Jan Werich, Jiří Voskovec a Jaroslav Ježek například Adolfa Hoffmeistera, Ladislava Sutnara či Oldřicha Rosenbauma.

Hlavním pořadatelem je nezisková organizace Czech National Trust, která usiluje o uchování kulturního dědictví v Čechách. Po říjnovém ukončení se její projekt Lístek do Nového světa přemění do podoby putovní výstavy ve Spojených státech, kde bude mít premiéru v Domě prezidenta Woodrowa Wilsona ve Washingtonu D.C. na podzim 2019.