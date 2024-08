V přerovské galerii byla otevřena výstava originálních děl Salvadora Dalího

Galerie města Přerova dnes otevřela výstavu legendárního surrealisty Salvadora Dalího, jedné z největších osobností výtvarného umění 20. století. Expozice s podtitulem Žiji sen, proslulým Dalího životním krédem, nabídne návštěvníkům do 6. října autorovy litografie, grafiky či sochy. K vidění budou také Dalího portréty od fotografa Václava Chocholy, řekla dnes ČTK vedoucí galerie Lada Galová. Výstava je součástí letošních svatovavřineckých hodů ve městě, které začaly dnes a končí v neděli. Část exponátů je prodejná.

"Na výstavě je k vidění více než sto originálních děl Salvadora Dalího, většinou jsou to grafiky - konkrétně litografie, ale nechybí také třeba desítka soch bronzových plastik. Je zde zastoupeno také užité umění a to i volně prodejné porcelánové talíře. Často dostávám otázku, zda jsou to opravdu originály. Ano, jsou to autorsky signované grafiky z limitovaných edicí a všechny jsou opatřeny číselnou řadou ze soupisu autorova díla," uvedla vedoucí galerie.

Výstava nabízí například litografie s legendárním tématem Tekutých hodin. "Nechybí ale ani další díla představující průřez celou Dalího tvorbou - od grafik přes sochy až po užité umění, protože Dalí byl nejen malíř, grafik a sochař, ale věnoval se také keramice nebo designu. Z užitého umění se slavnými staly například jeho flakony parfémů. K vidění je i soubor téměř pěti desítek ilustrací k Dantově Božské komedii nebo slavné grafiky, na nichž Dalí zachytil svou životní lásku Galu," uvedl Pavel Chmelík ze spolupořadatelské Galerie Artrium Zlín.

Výstava Dalího díla v takovém rozsahu je letos v tuzemsku podle vedoucí přerovské galerie vedle stálé pražské expozice největší. Díla pocházejí ze soukromých sbírek českých sběratelů a z Dalího nadací ve Španělsku nebo Francii. "Podstatná část vystavených děl pochází z pařížských galerií, protože Francouzi měli často k Dalímu blíže než rodné Španělsko," doplnila Lada Galová.

Vedle vystavených signovaných originálních grafik expozici oživují i sochy, kterým se autor začal věnovat od 70. let. K vidění jsou bronzové plastiky s názvem Klíč, Žirafa nebo Minotaurus. Expozici doplňují i portrétní fotografie Dalího, které pořídil v roce 1969 v Paříži český fotograf Václav Chochola. "Portréty tehdy sedmdesátiletého výtvarníka se staly jeho celosvětově nejznámějšími, i sám Dalí z nich byl nadšen a podle svých slov si jich cenil nejvýše. Originální snímky z ateliéru Václava Chocholy budou k prodeji volné nebo adjustované," uvedl Chmelík.

Výstava Salvadora Dalího je v Přerově výstavou hodovou, která každoročně přivádí do města známé osobnosti. Prezentovali se zde takto v minulosti například Ivan Mládek, Kristián Kodet a František Ringo Čech. Loni byla hodová výstava zasvěcena Janu Saudkovi. Jeho výstavu, která trvala dva měsíce, vidělo přes 8000 lidí, dalších více než 2000 zamířilo na derniéru, které se zúčastnil i autor.