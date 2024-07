V Uherském Hradišti začne Letní filmová škola, přijedou Suchý nebo Desplechin

V Uherském Hradišti dnes začne 50. ročník Letní filmové školy (LFŠ). Každoročně ji navštěvují tisíce lidí. Mezi hosty nesoutěžní filmové přehlídky letos budou divadelník Jiří Suchý, francouzský režisér a scenárista Arnaud Desplechin nebo maďarská režisérka Ildikó Enyediová. První filmové projekce jsou naplánované na dnešní poledne, slavnostní zahájení přehlídky je na programu v kině Hvězda v sobotu večer. Ve světové premiéře se bude promítat komedie Hello, Welcome režiséra Šimona Holého.

Festival pořádá Asociace českých filmových klubů (AČFK), která každoročně na LFŠ uděluje výroční ceny. Letos je převezmou právě Suchý, Desplechin a Enyediová. Ocenění obdrží i filmové kluby a in memoriam herec a režisér Jan Kačer.

Program přehlídky je rozdělený do bloků Historie, Současnost, Česko/Slovensko, Hosté a AČFK uvádí. Festival představí rekordních 11 předpremiér českých a slovenských filmů. Dále promítne filmy italského režiséra a scenáristy Federica Felliniho nebo snímky s hudbou českého skladatele Zdeňka Lišky. Představí i Nový Hollywood, což je období americké kinematografie od konce 60. do začátku 80. let 20. století. Návštěvníci budou moci zhlédnout také výběr snímků z Tuniska nebo filmové novinky z východní Evropy.

Kromě filmových projekcí festival tradičně nabídne koncerty, divadelní představení, odborné programy, tvůrčí dílny a akce pro děti. Součástí doprovodného programu je opět také venkovní výstava České tiskové kanceláře (ČTK), která je mediálním partnerem LFŠ. Letos představí sto let fotozpravodajství národní agentury. Přehlídka potrvá do čtvrtka 1. srpna. Loni na ni zavítalo 4500 akreditovaných návštěvníků. V balíčcích se prodalo dalších 3140 vstupenek. Festival tehdy promítl 180 filmů.