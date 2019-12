Vánočně vyzdobený zámek Sychrov láká stovky návštěvníků.

Stovky turistů lákají před koncem roku vánočně vyzdobené interiéry zámku Sychrov na Liberecku. Je jednou z mála památek, které v Libereckém kraji zůstávají i zimě otevřené. Zámek vydělává i na tom, že počasí letos o Vánocích zimním sportům příliš nepřeje, řekl sychrovský kastelán a ředitel tamní Národní památkové správy Miloš Kadlec.

V pátek podle něj přišlo 300 návštěvníků, dnes ráno na otevření zámecké brány čekalo netrpělivě šest desítek hlavně turistů, kteří v Jizerských horách a Krkonoších tráví konec roku.

Sychrov patří k nejvýznamnějším novogotickým stavbám v zemi a od roku 1995 je národní kulturní památkou. Tamní sbírka portrétů je považována za největší kolekci francouzského portrétního umění ve střední Evropě. Je nejnavštěvovanější památkou Libereckého kraje, loni jím prošlo přes 115 300 lidí. Největší zimní návštěvnost zažíval podle Kadlece zámek kolem roku 2000, kdy do něj mířily celé autobusy hlavně rusky mluvících turistů.

Vánoční prohlídky zavedou návštěvníky do doby, kdy tam vánoční svátky trávili poslední majitelé - Rohanové. "Na výzdobě jsme pracovali téměř měsíc. Letos jsme trhli rekord, protože máme jenom v interiérech 12 stromečků s nádhernými ozdobami," řekl kastelán. Skleněné ozdoby zdobené starými vzory i heraldickými znaky posledních majitelů vyrábějí pro zámek na zakázku v nedalekém Jablonci nad Nisou. Letošní novinkou jsou střapce inspirované těmi na závěsech. Lidé mají možnost si unikátní ozdoby i koupit v zámeckém informačním centru. "Každý rok prodáváme určitý druh, který vždycky přiobjednáváme," poznamenal Kadlec.

Návštěvníci ale v zámeckých pokojích či kapli neuvidí jen stromečky, ale také dárky, které si obyvatelé na Vánoce dávali. "Nebylo to ale tak, že by celá rodina celý den slavila. Šlechtické děti tady na Sychrově si na ten Štědrý večer museli opravdu počkat. Nejprve se objely všechny statky, kde pan kníže, nebo za doby první republiky pan velkostatkář Rohan, pogratuloval. Pak si do své pracovny pozval všechny zaměstnance zámku, kterým také poblahopřál, a princezny zpívaly koledy a také musely blahopřát. Teprve potom se dostaly ke štědrovečerní večeři a stromečku," popsal Vánoce na Sychrově Kadlec.

Vánočně vyzdobené interiéry si mohou návštěvníci prohlédnout do 10. ledna každý den od 10:00 do 14:00. Prohlídky ale nabízí Sychrov jako jediný ve správě NPÚ v Libereckém kraji po celý rok včetně zimy.