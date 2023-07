Vedení festivalu ve Varech prozradilo tip na letošní divácky nejoblíbenější film

I letos byl po celou dobu konání 57. ročníku MFF Karlovy Vary dospělým návštěvníkům k dispozici IQOS LOUNGE, který byl tradičně umístěn u hotelu Thermal. Kromě širokého spektra zábavy nechyběly ani hvězdné talk show Libora Boučka. Na jedné z nich přivítal i zástupce vedení festivalu, výkonného ředitele Kryštofa Muchu a uměleckého ředitele Karla Ocha.

Libor: Karle, co pro vás znamená na základě letošní skladby filmů tento ročník?

Karel: Nedávno jsme si říkali s kolegy, že festivalový program nemůže neobsahovat depresivní filmy. Tak to je, protože filmaři, kteří chtějí dělat umění, se dívají kolem sebe a ten svět není nejrůžovější, a ještě když jej proženete uměleckým filtrem, zasáhne vás to. Ale zdá se nám, že oproti předchozím rokům, možná je to díky všem těm traumatizujícím zkušenostem, jako byl covid a dále, těm hrůzám, které se dějí na Ukrajině, jako kdyby filmaři cítili nutnost i do těch trošku temnějších filmů, jaksi vstřikovat dávky optimizmu. A aby to všechno nebylo tak skličující, máme v programu i několik veseloher. Například ve velkém sále proběhlo promítání švédská satirické komedie Hypnóza.

Libor: Co je podle vás současným diváckým hitem, pamatuji si, že loni to byly Hranice lásky a Trojúhelník smutku, tak co je to letos?

Karel: Letos se zdá, že to budou Minulé životy, americký snímek, který měl světovou premiéru na Sundance, a hned o měsíc později se objevil v hlavní soutěži Berlínského mezinárodního filmového festivalu (Berlinale), což je jeden ze tří největších festivalů na světě. To dokazuje, že jej chtějí mít na svých akcích všichni. Už během jara se podařilo společnosti Aerofilms zakoupit do českých kin, takže na konci července bude mít premiéru. Tudíž pokud se na něj dostanete ve Varech, což se asi nedostanete, protože projekce jsou beznadějně vyprodané, tak se na něj budete moci jít podívat do našich kin. Je to film, který jsem viděl na Berlinale v dopoledních hodinách a když jsem vylezl z kina, připadal jsem si lepším člověkem.

Libor: Karel tedy vybírá filmy sám?

Kryštof: Karel má k sobě samozřejmě spoustu spolupracovníků. Společně jezdíme na velké festivaly, tam se vždycky cpu a Karel na mě zkouší, co je skousnutelné pro širší masy. Je to z toho důvodu, že on je v tom se svým týmem denně, jsou odborníky a jsou velmi přísnými kritiky. On podle mě posuzuje, když vidí, že ten film vnímám, že by se to mohlo líbit, to je můj zásah do toho. Ale jinak je to věc Karla a celého jeho týmu.