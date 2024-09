Vlny jsou nejúspěšnějším českým filmem letošního roku a míří do světa

Nejúspěšnějším českým filmem letošního roku jsou Vlny režiséra Jiřího Mádla. Do kin na ně zatím přišlo 530.298 diváků a v návštěvnosti předčily Zápisník alkoholičky, který zhlédlo do dnešního dne 526.703 diváků. Zápisník alkoholičky měl v kinech premiéru 11. července, Vlny vstoupily do široké distribuce o měsíc později 15. srpna. Zájem diváků o film z prostředí Československého rozhlasu je podle statistik Unie filmových distributorů silný i šest týdnů po premiéře. Vlny jsou v čele žebříčku návštěvnosti nepřetržitě od prvního dne promítání. ČTK o tom za distribuční společnost Bontonfilm informovala Eva Albrechtová.

"Podle nás je to hlavně skvělá zpráva pro český film. Na dva české snímky přišlo během léta přes půl milionu diváků, to považujeme za úžasné. Oba mají navíc před sebou ještě stovky promítání," uvedl Robert Švec, ředitel distribuce společnosti Bontonfilm, která oba snímky do kin uvedla. "Vlny navíc díky svému tématu, zpracování a osobnímu hrdinství oslovují diváky napříč generacemi a mohou se stát skutečným fenoménem," dodal.

Režisér Mádl a producentka Monika Kristl se můžou těšit i ze zájmu zahraničních distributorů. Vlny zamíří do kin například ve Španělsku nebo ve Francii, pro uvedení filmu v USA mají tvůrci několik nabídek. "Vlny poslaly do filmového roku silné téma. Na film spolu chodí rodiny, ale i kamarádi, takže divák pak kromě zážitku v kině má ještě o čem diskutovat. Vlny propojují generace, spojují, a to je moc hezký pocit," podotkla producentka Monika Kristl.

Režisér Zápisníku alkoholičky Svátek má podle svých slov radost, že letošní divácký rekord odebral Zápisníku alkoholičky právě Mádlův snímek. "Já jsem Jirkovi před dvěma týdny říkal, ať to trochu přibrzdí, aby to bylo víc napínavé. Nedal si říct. Ale byl to krásný závod a Jirkovi Mádlovi, producentce Monice Kristl a celému týmu moc gratuluju," konstatoval Svátek.

Oba snímky zaznamenaly úspěch i na Slovensku. Zatímco Zápisník alkoholičky tam vidělo téměř 50.000 lidí, na Vlny jich přišlo už více než 130.000. Na filmovém serveru Česko-Slovenská filmová databáze (ČSFD) získaly Vlny hodnocení 89 procent, což z nich spolu s Obecnou školou dělá jeden z nejlépe hodnocených českých filmů natočených po roce 1989, hned za Pelíšky se skóre spokojenosti 91 procent.

Ve světové premiéře byl snímek Vlny uveden na letošním Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary, kde režisér Mádl získal cenu Modrá kostka za mimořádný umělecký výkon. Členové České filmové a televizní akademie vyslali Vlny jako zástupce České republiky do boje o Oscara v kategorii Nejlepší zahraniční film.