Za poslední týden zemřeli dva bývalí bubeníci skupiny Bee Gees

Jen několik dní po sobě zemřeli za poslední týden dva bývalí bubeníci skupiny Bee Gees - původní bubeník Colin "Smiley" Petersen a Dennis Bryon, který v kapele hrál v době jejího vrcholného disco-období. Informoval o tom zpravodajský server The New York Times s odvoláním na informace od bývalých spoluhráčů na sociálních sítích.

Dennis Bryon, bubeník Bee Gees od roku 1973, zemřel 14. listopadu ve věku 76 let. O jeho úmrtí informoval na facebooku Blue Weaver, který s Bryonem hrál v kapele Amen Corner; příčinu smrti neuvedl.

Colin "Smiley" Petersen, první profesionální bubeník kapely, zemřel 18. listopadu ve věku 78 let na následky pádu, oznámili Evan Webster a Sue Camilleriová, kteří s ním hráli v The Best of The Bee Gees Show. Petersen, který se k Bee Gees připojil v roce 1967, hrál na prvních čtyřech albech skupiny. V The Best of The Bee Gees Show začal hrát před pěti lety, uvedl Webster.

Petersen hrál v sérii hitů v letech od 1967 až 1970 včetně Massachusetts, To Love Somebody, I've Gotta Get a Message to You, I Started a Joke a Words. Byl také dětským hercem známým mimo jiné z role ve filmu Smiley z roku 1956, odkud pocházela jeho přezdívka.

V rozhovoru pro podcast The Strange Brew v roce 2022 Petersen uvedl, že kapela vždy tvořila písně společně ve studiu. "Myslím, že skutečnost, že spousta těch skladeb vznikla z ničeho, jim dodala skutečnou spontánnost," řekl. "Vymýšleli jsme písničky v pěti lidech jako tým, a to je myslím důvodem, proč tak dobře ladí. Nikdy jsme je nenahrávali odděleně," vysvětlil.

Bryon, který se narodil v Cardiffu ve Walesu, byl členem Bee Gees v době mnoha jejích největších hitů v 70. letech, včetně Stayin' Alive, How Deep is Your Love, You Should Be Dancing, More Than a Woman a zbytku soundtracku k filmu Horečka sobotní noci. Na bicí začal hrát ve čtrnácti letech. V poslední době hrál s tribute kapelou Italian Bee Gees, kterou vytvořili tři italští bratři.

Podle amerického hudebního týdeníku Billboard prodala skupina Bee Gees během své kariéry 220 milionů nahrávek. Koncem 50. let 20. století ji v Austrálii založili bratři Barry, Robin a Maurice Gibbovi; naživu už je jen Barry Gibb. Maurice zemřel v roce 2003 a Robin o devět let později.