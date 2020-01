Stand up comedy se v Česku stala oblíbeným způsobem zábavy. Člověk díky takovému večeru nezapomene na vlastní problémy, ale stane se něco lepšího - přestane je brát tak vážně. Stand up komici si totiž dělají "humory" nejen ze sebe, ale ze všeho a úplně nejradši z toho, o čem by se na veřejnosti mluvit nemělo. O politice, nedostatku peněz, vztahů ale třeba i o smrti.

V Čechách patří za absolutní legendu značka Na Stojáka. Nejde ale o jediný formát. Stand upu se daří v televizi, divadle, onlinu, nebo kavárnách. Příkladem takové akce je večer s názvem Don't Call Me Kotě, který se každý měsíc a vždy na jiné téma koná v Kafe Pragovka.

"Teď v lednu to bude rok od prvního Don't Call Me Kotě v Kafe Pragovka. To, že vystupujeme každý měsíc na jiné téma oceňují všichni. Hlavně komici, kteří mě za to otevřené proklínají. Všem opakuju heslo, kterého se sama držím: Za vtip se neomlouvá, kotě, " vysvětluje Alex Macháčová, která večery produkuje i provází. "Vím, že to není pro každého, ale mám radost, že i komici jako je Jirka Jakima. Alena Doláková nebo Nela Berg se sami ozývají a jdou do toho rizika s námi.

Se začátky DCMK je spojena i talentovaná standup komička Sabina Mladenová. Poprvé vystoupila na prvním večeru a hned se jí to povedlo. Od té doby vystupuje pravidelně a přesně po roce je headlinerkou večera. "Do Pragovky začaly chodit i naše mámy, a to je pro nás nejvíc. Jedno z pravidel stand up totiž říká, mluvte o tom, o čem byste nemluvili před svojí mámou. Je docela úleva, že před našimi mámy se stydět nemusíme, a ještě jsou na nás pyšný." dodává Alex. Do Pragovky jezdí lidi nejen z centra, ale i z Těchonína, České Lípy, Plzně nebo Těšnova. Tak jestli máte volný večer, vzpomeňte na citát Alfreda Hitchocka, který říkal, že dobrý večer se pozná podle toho, že stál za vstupenky, večeři a paní na hlídání a přijďte. Lístky si koupíte v předprodeji nebo i na místě, pro sebe nebo i pro vaši mámu, a navíc si můžete objednat i unisex tričko s nápisem Don't Call Me Kotě a mít stále něco na srdci.

Letošní první stand up Don't Call Me Kotě proběhne ve středu 29.1. v Kafe•Pragovka (Kolbenova 923/34a, metro B, stanice Kolbenova). Tématem večera bude: "Jiný věk, jiná doba". Lístky lze koupit v předprodeji na GoOut za 150 korun, na místě za 200 korun, nebo za speciální vstupné, které se skládá ze vstupu a unisex trička Don't Call Me Kotě za 450 korun. Večerem provede Alex Macháčová.