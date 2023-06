Zahájení sezóny první ligy čeká výherce titulu Spartu s Olomoucem, Slavii zase s Hradcem

Obhájci titulu fotbalisté Sparty zahájí novou prvoligovou sezonu 22., nebo 23. července doma proti Olomouci. Úřadující vicemistr Slavia v úvodním kole přivítá Hradec Králové, nad nímž v nejvyšší soutěži třikrát za sebou nedokázala zvítězit. Jediný nováček první ligy Karviná na úvod doma vyzve Zlín. Podzimní derby pražských "S" se odehraje v 9. kole na konci září na Slavii. Rozhodl o tom dnešní los v Praze na ligovém grémiu klubů.

Podzimní část bude mít 19 kol a skončí v neděli 17. prosince. Jarní fáze odstartuje 10. února a základní část vyvrcholí 30. kolem 27., nebo 28. dubna. Následovat bude pětikolová nadstavbová část.

Hned kolo po pražském derby Sparta o posledním zářijovém víkendu v dalším šlágru přivítá na Letné Plzeň. Západočeši na podzim odehrají oba duely s pražskými "S" venku, na Slavii se představí ve 14. kole 4., nebo 5. listopadu.

Jablonec z důvodu rozsáhlé rekonstrukce trávníku čekají první tři kola venku. Hradec Králové nastoupí na hřišti soupeře v úvodu sezony dvakrát po sobě kvůli dokončování prací na novém stadionu. Naopak Pardubice a Mladá Boleslav se v prvních dvou kolech představí doma.

Šest nejlepších celků po základní části bude hrát v nadstavbě skupinu o titul, šest nejhorších skupinu o záchranu a čtyři mužstva čeká prostřední skupina. Její vítěz se se čtvrtým případně pátým týmem skupiny o titul utká v kvalifikačním zápase o zbylé páté místo v evropských pohárech. Přímo stejně jako v minulých sezonách sestoupí jen nejhorší celek soutěže, 14. a 15. mužstvo čeká baráž.

Nadstavbová část se hrála už čtyřikrát, Ligová fotbalová asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže, si ji ale zatím oficiálně ještě nevyhodnotila. "Téma nadstavby dnes nebylo na pořadu dne. My připravujeme na úrovni ligového výboru nějaké zhodnocení nadstavby primárně pro ligový výbor a z toho se budou odvíjet další kroky," řekl na tiskové konferenci předseda LFA Dušan Svoboda.

Stejně jako v minulé sezoně by mělo být jedno ligové kolo rovnoměrně rozděleno do dvou hracích dnů, v sobotu i v neděli by vždy měly být na programu čtyři zápasy. Tři z nich by se měly hrát současně v odpoledním čase, šlágr pak vpodvečer.

Losování se znovu uskutečnilo podle takzvaných Frončekových tabulek. Ty dokážou zohlednit, aby si domácími zápasy nekonkurovala mužstva z jednotlivých regionů, ale třeba také nevhodné klimatické podmínky.

Program 1. kola:

Pardubice - Bohemians Praha 1905, Mladá Boleslav - Jablonec, Sparta Praha - Olomouc, Karviná - Zlín, Teplice - Plzeň, Liberec - Ostrava, Slavia Praha - Hradec Králové, Slovácko - České Budějovice.