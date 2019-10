Zemřel uznávaný tenorista Marcello Giordani. V 56 letech

Zemřel uznávaný italský tenorista Marcello Giordani, který dlouhá léta patřil k hvězdným sólistům newyorské Metropolitní opery. Operního zpěváka se nepodařilo lékařům oživit poté, co ve svém domě poblíž města Augusta na Sicílii utrpěl infarkt, bylo mu 56 let.

Giordani, rodák ze Sicílie, se na profesionální operní dráhu vydal v až nezvykle pozdním věku, když v 19 letech opustil práci v bance. Veřejným debutem pro něj byla role ve Verdiho Rigolettovi v roce 1986.

Pro jeho kariéru byl klíčový zejména přesun do New Yorku v roce 1994, kde začal spolupracovat s učitelem Billem Schumanem. V roce 1995 následoval jeho debut na scéně Metropolitní opery, a to v roli Rodolfa v Pucciniho opeře Bohéma. Celkem pak Giordani na prknech newyorské opery odzpíval přes 240 představení. Kromě toho ale pravidelně vystupoval v Londýnské královské opeře či v operních domech ve Vídni, Curychu, Paříži či Římě.

V Česku Giordani zpíval v roce 2012 na festivalu Smetanova Litomyšl.

"Je to tragická ztráta. Zpíval vysoké tóny s obrovskou lehkostí a čistotou a v každé roli byl naprosto přesvědčivý," řekla o něm AP jeho kolegyně, sopranistka Renée Flemingová.