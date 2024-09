Značka glo opět naváže DIALOG s populárním Signal Festivalem: V rámci programu zavítá i do Lobkowiczkého paláce

Vlastní hudebně-světelnou instalací s názvem glo DIALOG i sérií unikátních after parties v kulisách Lobkowiczkého paláce na Pražském hradě se letos značka glo zapojí do programu populárního Signal Festivalu. Rozšíří tak dále dosavadní úspěšnou spolupráci s jednou z nejnavštěvovanějších kulturních událostí v Česku. Partnerství tak navazuje na podporu řady dalších projektů, jichž se glo stalo součástí v minulosti.

Svou stopu zanechá glo v rámci letošního Signal Festivalu hned na dvou místech. V centru Prahy na Karlově náměstí budou moct od 10. do 13. října návštěvníci i náhodní kolemjdoucí obdivovat jedinečný audiovizuální objekt z dílny umělce Jana Hladila a hudebníka a DJ Jakuba Stracha, známého jako NobodyListen. Pod názvem glo DIALOG letos tvůrci poprvé představili tento projekt v květnu na pražské smíchovské náplavce. Nyní se stane součástí jedné ze dvou tras mimo tzv. galerijní zónu, bude tak dostupný širokému publiku.

Interaktivní instalace diváky vybídne k aktivnímu zapojení, pomyslnému dialogu. Základem celé instalace je deset metrů vysoký hexagon tvořený LED panely o celkové ploše 180 m², doplněný světly. Za pomocí infračervených kamer jsou v záběru 360° snímáni návštěvníci a jejich pohyb je následně na LED panel promítán. Je tak zajištěn zcela jedinečný zážitek pro každého návštěvníka, kdy se sám stává součástí instalace, jež se vyvíjí v čase.

Podruhé se pak vybraní návštěvníci s glo potkají v rámci doprovodného programu, který se stejně jako jedna z prohlídkových tras s jedinečnými instalacemi českých i zahraničních umělců, odehraje premiérově v exkluzivních prostorách Pražského hradu. Lobkowiczký palác se stane do čtvrtka 10. října do soboty 12. října dějištěm večerních umělecko-hudebních afterparty presented by glo. Ani zde nebude v rámci programu o audiovizuální vjemy nouze.

Svou vlastní instalaci s názvem Kvadro, jež se stala součástí jednoho z ročníků hudebních koncertů glorchestra, zde znovu představí Milan Cais z Tata Bojs. Ten se zároveň stane moderátorem zahájení Signal Festivalu presented by glo. O hudební produkci se pak postará například zmíněný DJ NobodyListen spolu s Annet Charitonovou aka Annet X nebo legendární raper Vladimír 518.

Vstupenky na glo party budou vzhledem ke kapacitám paláce Lobkowicz dostupné jen v omezeném množství. Získat je mohou držitelé vstupenek Signal VIP, fanoušci a členové BAT Clubu nebo vyhrát v rámci soutěží na sociálních sítích značky glo. Kompletní program Signal Festivalu lze najít na webových stránkách signalfestival.com.

Instalace glo DIALOG vznikla v komerční spolupráci s glo a není součástí kurátorského obsahu Signal Festivalu.