Adéla Gondíková dostala k narozeninám šperky, na které se jen dívá

Energická herečka a moderátorka Adéla Gondíková je známá svým vřelým a širokým úsměvem. Jen tak ji něco nevytočí, a když může, tak pomůže. I když nedávno oslavila své páté kulaté narozeniny, zůstává stále aktivní a energie má na rozdávání. Jejím receptem na dobití baterek na celý rok je, že dodržuje dvouměsíční volno během letních prázdnin, i přesto, že její dcera je už dospělá. Toto léto vyrazila spolu s manželem Jiřím Langmajerem na cestu po USA, protože dostala k narozeninám mimo jiné cestu po národních parcích Ameriky. Ještě před začátkem pracovního shonu, stačila podpořit sbírku nadačního fondu Naše plíce a předat speciální zdravotnické přístroje čtrnáctileté dívce trpící spinální svalovou atrofií.



Herečka oslavila narozeniny v kruhu rodinném, a kromě cesty po Americe dostala ještě od manžela šperky. "Na ty se zatím ale jen dívám, musím se je naučit nosit," komentuje Adéla, která spolu s nadačním fondem Naše plíce veřejně podpořila sbírku a získala tak finanční prostředky potřebné na zlepšení života čtrnáctileté Vanessky, které byla nemoc SMA diagnostikována krátce po narození. Tuto vrozenou vadu lze naštěstí v současné době zjistit díky screeningu a dalším speciálním vyšetřením ještě v těhotenství. "Kdybych byla těhotná teď, tak jelikož jsem strašpytel, šla bych na všechna možná a dostupná vyšetření, abych měla co největší jistotu, že vše bude v pořádku. Kdyby takováto vyšetření byla dostupná, před dvaceti lety, kdy jsem byla těhotná, možná by se i přišlo na tu vrozenou vadu srdce u mé dcery. Ale asi by to znamenalo, že by šla na operaci dřív, než v sedmnácti letech. Ale hlavně, že se na to přišlo," popisuje Adéla Gondíková. "Rodině Vanessky nově pořízené speciální zdravotnické přístroje ulehčí péči a umožní jí tak třeba i delší cestu autem. Vybrané prostředky se použily na nákup kašlacího asistenta, odsávačku a kyslíkový koncentrátor. S touto nemocí jsem se již v minulosti setkala, když jsem tančila v pořadu Bailando. Bohužel u dnešního předání Vanesska nemohla kvůli svému zdravotnímu stavu být, tak se za ní určitě zastavím až budu mít zájezd do Uherského Hradiště. Už jsem se domluvila s její maminkou," dodala Gondíková, která přístroje předala společně s Elenou Jakubovič, zakladatelkou nadačního fondu Naše plíce do rukou maminky mladé Vannesky. "Často vůbec ani za babičkou nedojedeme, musíme se hned vrátit zpátky domů, protože Vanesska na zadních sedačkách nemůže popadnout dech, trhá mi to srdce," říká její maminka, která je velmi šťastná, že Adéla pomohla vybrat potřebné finance právě pro její dceru.

Za nadačním fondem Naše plíce stojí tým realitní kanceláře Y&T Luxury Property, který je složen výhradně z žen. První sbírka nadačního fondu mířila na plicní oddělení VFN na Karlově náměstí, další pomoc v podobě plicního ultrazvuku pomáhá v Oblastní kladenské nemocnici. Předposlední sbírka, díky které se pořídil kašlací asistent, pomohla chlapcům vyžadujícím speciální péči, konkrétně Honzíkovi a Martínkovi z Teplic. "Tentokrát znovu pomáháme konkrétnímu pacientovi na cestě za lepším životem. Doufáme, že se odteď bude Vanessce dýchat líp. Moc děkujeme všem, kteří přispěli," říká Elena Jakubovič, zakladatelka již zmíněné exkluzivní realitní kanceláře a dodává, že Adéla Gondíková se tak zařadila mezi známé tváře jako Jiří Bartoška, Agáta Hanychová či Jaromír Jágr, kteří v minulosti s nadačním fondem spolupracovaly.